Alias ‘Lindolfo’ habría tenido acceso a información de la Red de Apoyo de la Policía

La captura en Medellín de Sebastián Murillo, alias ‘Lindolfo’, dejó al descubierto como este tenía al parecer información de la Policía, por pertenecer a la red de apoyo.

En el momento de su captura fue sorprendido con un radio de comunicaciones y una pistola.

Según conoció Noticias Caracol, desde el año 2014, Murillo hacía parte de la red de apoyo de la Policía de Medellín, donde al parecer, contaba con información privilegiada, lo que pone a las autoridades en el ojo del huracán.

“En el momento de su captura ya no hacía parte de la red, lógicamente en su momento se revisó toda la documentación y no tenía ningún antecedente y por eso fue admitido en este programa”, aseguró el comandante de la Policía del Metropolitana del Valle de Aburrá, general Óscar Gómez.

Según los investigadores el presunto cabecilla de la banda Caicedo, se aprovechaba de su cercanía a la institución para agilizar el mercado de drogas en las comunas Villa Hermosa, Buenos Aires y La Candelaria.

El general Gómez manifestó que alias ‘Lindolfo’ era el cabecilla de la banda en la parte financiera, “era el que manejaba las rentas, el dinero a la banda Caicedo”.

Para la Policía su prontuario criminal fue heredado de alias ‘Fredy Colas’, responsable de los tentáculos del narcotráfico quien se entregó a la DEA el 31 de marzo de 2015.

Alias ‘Freddy Colas’ llegó a un acuerdo con las autoridades de... Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía se evidenciaría como Murillo tenía un radio en el momento que visitó un apartamento en Envigado y en el que supuestamente murió accidentalmente alias ‘Nomo’, integrante de esa misma estructura criminal, además, las autoridades tienen mensajes de chat que lo comprometerían en los delitos de extorsión, homicidio y tráfico de drogas, cargos que no aceptó el detenido.

Alias ‘Lindolfo’ permanece recluido en la cárcel de Itagüí.