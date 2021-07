Alias ‘Manolo’, el hombre más buscado en Medellín por presunto abuso de 15 niños en hogar infantil

En toda Medellín y su área metropolitana se han desplegado los operativos para buscar a Ismael Darío Lopera, alias ‘Manolo’, el presunto abusador de 15 menores de edad del hogar infantil Pequeños Exploradores en la comuna 2 Santa Cruz. El alcalde Daniel Quintero ofreció una millonaria recompensa.

“Alias ‘Manolo’, quien tiene orden de captura por los delitos de abuso carnal violento a menores en el barrio Santa Cruz, un hecho que deploramos, merece todo el castigo de la ley y por eso la Alcaldía de Medellín ha dispuesto una recompensa de 50 millones de pesos”, indicó el mandatario.

En contexto: Ofrecen $50 millones por ‘Manolo’, presunto abusador de 15 niños en jardín infantil de Medellín

Entretanto, las autoridades intentan recopilar más información de las víctimas. Noticias Caracol conoció el chat de los padres de familia del grupo de estudiantes donde se identificó el primer caso de abuso.

En la conversación una de las madres informa que su hijo se encuentra hospitalizado por abuso sexual, al parecer, cometido en el centro infantil Pequeños Exploradores.

Los padres de familia también revelaron audios, supuestamente, enviados por una de las docentes a una de las madres de los niños.

Publicidad

“Estamos investigando qué es lo que está pasando porque esas personas están tratando de dañar el buen nombre del centro infantil”, habría dicho una docente.

Por su parte, la profesora del hogar Trinidad Cecilia Flórez rompió su silencio.

“La mamá me llamó el 19 de julio, a la una de la tarde. Me llamó por la situación que estaba aconteciendo con el niño e inmediatamente llamé a mi equipo interdisciplinario para que comenzaran a activar los protocolos que se activan en la sede”, dice Trinidad Cecilia Flórez.

Vea aquí: Abusos en hogar infantil en Medellín: profesora rompe el silencio

Los familiares de los niños también se manifestaron.

“Los niños llegaron a decir... profesora esto y esto pasa, y ella les decía 'esto es mentira, no sea mentiroso, no diga eso'. Una de las mamás vino y le dijo mi hijo me contó esto y ella le dijo 'no, mamá, a los niños no siempre se les debe creer, los niños son mentirosos a veces'”, comentó la abuela de un menor presuntamente abusado.

Publicidad

La Fiscalía, el CTI, la Policía y la Alcaldía de Medellín continúan recopilando información para dar con el paradero de alias 'Manolo'.