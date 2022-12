Alias ‘Pedro pistolas’, una papa caliente para las autoridades en Medellín

El escandaloso reclamo del alcalde Federico Gutiérrez motivó la renuncia del director de Fiscalías en Medellín, Germán Darío Giraldo, y la designación de Claudia Carrasquilla como nueva fiscal encargada.

En su presentación, esto fue lo que dijo acerca de alias ‘Pedro pistolas’:

“La verdad, desconozco el tema, a pesar de que yo vengo de la Unidad Contra el Crimen Organizado, pues allí el tema no se estaba manejando aún, pero tengo entendido que se generaron unas noticias criminales sobre este personaje. Eesperemos los avances de la investigación”.

Mientras tanto, la Secretaría de Seguridad confirmó la intención de Pedro Javier Piedrahita Ceballos, señalado como ‘Pedro pistolas’, de entregarse a las autoridades, aunque ni siquiera tiene orden de captura.

“Nosotros sí sabemos que eso es cierto, el alcalde no es el competente porque solo está en funciones administrativas y debe ser ante las autoridades competentes como la Fiscalía a quien debe someterse”, dijo Gustavo Villegas, secretario de Seguridad de Medellín.

Federico Gutiérrez insistió en exigir resultados inmediatos.

“Yo cumplo una función, pero yo lo que necesito es la orden de captura, que la tiene que emitir también Fiscalía con la investigación de Policía”, manifestó Gutiérrez.

Por su parte, el saliente director de Fiscalías de Medellín, aseguró que al momento de recibir la denuncia de amenazas contra del alcalde, nunca se mencionó el nombre de alias ‘Pedro pistolas’. (Lea también: “En la denuncia del atentado contra el alcalde no se menciona a ‘Pedro Pistolas’”).