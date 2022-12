Alias ‘Playa’ fue enviado a prisión por cobro de extorsiones en el barrio Robledo, en Medellín

Este presunto delincuente sería el coordinador de ‘Los Triana’, sindicados de desplazar una familia por medio de intimidaciones de la Comuna 7, en la capital antioqueña.

Como Jaider Andrés Tuberquia González, más conocido como alias ‘Playa’, fue identificado el presunto responsable del desplazamiento de un núcleo familiar y el cobro de las extorsiones en el sector Villas de Santa Fé del barrio Robledo, en Medellín.

Según la denuncia que pesa en su contra, la cual habría sido instaurada por una de sus víctimas, desde el año 2016 los integrantes de la banda ’Los Triana’, que delinquen en ese sector, le estaría cobrando $10.000 cada tres días, supuestamente, por cuidar un negocio de helados que esta persona tenía.

Días después la exigencia aumentó a $50.000 semanales.

Al no tener con qué pagar el dinero solicitado por los delincuentes, la mujer y su familia habrían decidido terminar con el negocio, pero esto no fue impedimento para que siguieran cobrando el dinero semanal.

El pasado viernes 14 de abril, alias ‘Playa’, acompañado de otros dos hombres, señala la investigación, pararon un bus de servicio público en el que se movilizaban dos hijos de la víctima, y con armas de fuego los habrían obligado a bajar del vehículo, los golpearon y amenazaron de muerte si no pagaban las 7 semanas que debían por la denominada vacuna.

Luego de este hecho los dos hermanos se vieron obligados a abandonar el barrio en el que residían, luego el resto de la familia fue desplazada del sector.

Miembros adscritos al Gaula Militar lograron la captura de Tuberquia González, cuando recibía los $350.000 que adeudaban las víctimas por las semanas que no habrían pagado, producto de la extorsión.

El procesado no aceptó los cargos imputados por los delitos de concierto para delinquir, desplazamiento forzado agravado y tentativa de extorsión agravada.