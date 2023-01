Alias ‘Popeye’ desata polémica en España por videos donde promociona un destino turístico

Por las publicaciones del exjefe de sicarios de Pablo Escobar, un funcionario español recibió una oleada de críticas y peticiones para que renuncie.

Carboneras es un municipio español de la provincia de Almería, que se destaca por su tradición pesquera y playas. Hasta ahí nada raro.

Pero resulta que una polémica publicación de Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias ‘Popeye’, tiene en aprietos al concejal de Turismo del Ayuntamiento de esa localidad, Pascual Díaz.

Velásquez realizó una serie de videos que fueron difundidos en redes sociales, donde promociona a Carboneras y menciona al funcionario español.

Según el diario El Mundo, Díaz le encargó a alias ‘Popeye’ que grabara los videos promocionando el municipio. En ellos Jhon Jairo Velásquez destaca a la localidad como un “pueblo de fiesta, hermosas playas y de exquisita gastronomía”, y además asegura que las “mejores gambas de toda España y toda Europa son las de Almería”.

Alias ‘Popeye’ también saluda al concejal refiriéndose a él como “mi guerrero Pascual”.

“Yo soy John Jairo Velásquez Vásquez, el asesino de confianza de Pablo Emilio Escobar Gaviria, el General de la Mafia, alias J.J. Pascual, desde las calles de Medellín, las mismas calles que pisó Pablo Emilio Escobar Gaviria y en compañía de mi amigo el general Bergillos quiero enviarte todo mi cariño y mi respeto", dice 'Popeye' en la presentación.

Las publicaciones no cayeron nada bien entre los españoles que cuestionaron al funcionario por compartir los videos. Así que Pascual Díaz, no tuvo más remedio que disculparse: “Estimados vecinos y seguidores de Facebook, quiero pediros disculpas por la repercusión y trascendencia que han tenido los videos que he puesto en mi perfil. En ningún momento he pensado que esto podría suceder y podía perjudicar a mi pueblo y a mi partido”.

Tras la repercusión, el funcionario además aseguró que decidió eliminar los videos y reconoció que se había equivocado.

De acuerdo a El Mundo, José García Bergillos, abogado de 'Popeye' en España es un amigo de infancia del concejal Díaz y así fue como este tuvo conocimiento de Velásquez, según el funcionario, quien tiene un restaurante en el municipio, sus camareros le dijeron que 'Popeye', tenía mucha repercusión mediática, (cerca de 30 millones de seguidores en YouTube).

El abogado manifestó que el concejal le dijo que quería poner a Carboneras en el mapa, sin embargo, García Bergillos le advirtió que podía tener publicidad negativa.



En otro video, Velásquez también dirigió un mensaje a los hinchas radicales del equipo Real Murcia, donde los felicitó por su décimo aniversario.