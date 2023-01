Alta inasistencia y deserción de estudiantes en la comuna 13 tienen en alerta a las autoridades

Rectores y profesores a través de una carta enviada a la alcaldía manifestaron su preocupación frente a este tema.

Según el rector de la institución educativa El Corazón, justamente ubicado en el corazón de San Javier, han dejado de asistir un número considerable de estudiantes por condiciones de seguridad.

“Todos los días aquí tenemos un ausentismo de 120, 140 o 150 que si traducimos eso a grupos son 3 o 4 grupos que estaría faltando por día y si traducimos a grupos la deserción, hagan cuentas de cuántos grupos de muchachos se están saliendo de nuestra instituciones”, indicó Edison Giraldo, rector de El Corazón.

Dichos índices motivaron a Giraldo y seis rectores de otras instituciones a enviar esta carta a la alcaldía, en ella, piden, entre otras cosas, "apoyo real para saber en qué condiciones están asistiendo a clases sus estudiantes y cómo ayudarles a superar la actual situación".

“Han estado muy pendientes con la asistencia y corredores de seguridad, pero esto no garantiza que los muchachos que vienen y van no les pueda pasar nada”, agregó.

Por su parte Luis Guillermo Patiño, secretario de Educación de Medellín explicó qué ha ocurrido.

“Hemos notado que cuando se ha presentado alguna conflictividad en el sector pues por un día o por dos, ha bajado la tasa de escolaridad hasta un 20 por ciento, pero esto no es deserción”, aseguró el secretario.

El funcionario también detalló qué se está haciendo para frenar este problema.

“Hemos trabajado en entornos protectores con más de 100 docentes de esta comuna, hemos hecho más de 580 intervenciones”, manifestó.

Según el secretario de Educación, para estos y otros colegios en la comuna se establecieron rutas seguras con policía para acompañar la llegada de estudiantes a los colegios.

El próximo 8 de agosto se cumpliría una reunión de rectores, docentes y Alcaldía de Medellín.

