Alumnos en Antioquia pierden clase por hacer el aseo del colegio

Recogiendo basuras, con trapero y escoba en mano, los alumnos de la Institución Educativa San Luis Gonzaga en Copacabana, Antioquia hacen el aseo de todo el colegio porque hasta el momento no ha sido contratado el personal de apoyo administrativo.

“Barremos, trapeamos, lavamos los baños, hacemos todo y no me parece justo, porque nosotros venimos a estudiar y no a hacer aseo”, dice Manuela Henao, una de las alumnas.

Camila Suárez, otra alumna dice, por lo general todos los días a un grupo diferente le toca el aseo de todo el colegio entonces se están perdiendo entre 1 y 2 horas de clase.

El rector de la institución asegura que ha pedido soluciones a la Gobernación de Antioquia en múltiples ocasiones.

“La última vez que estuve en la Gobernación me dijeron que iban a dar prioridad y a mandar personal, pero ya hace más de una semana y no se ha dado nada”, explica Yovany Antonio Vargas Gómez, rector.

Vigilantes, bibliotecarios y personal de aseo hacen falta en nueve instituciones de Copacabana, 117 municipios de Antioquia tienen la misma problemática. El departamento aún no contrata a las 2.500 personas que se necesitan, dice el secretario de educación de Copacabana.

“Aseguran de la Gobernación que parte de retraso está en que cambiaron de operador. El Pascual Bravo prestaba el servicio y ahora pasamos a la Udea. Esos cambios de operador demoran el proceso”, dice Hugo Armando Montoya, secretario de Educación de Copacabana.

Padres de familia, profesores y alumnos le piden a la Secretaria de Educación de Antioquia hacer efectiva lo más pronto posible la contratación del personal.