Álvaro Uribe denunció presunta corrupción de la Alcaldía de Medellín: “Ninguna infamia me frenará”

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez aseguró este miércoles, 22 de septiembre de 2021, que denunció ante la Fiscalía General de la Nación posibles actos de corrupción de la Alcaldía de Medellín.

“En el día de hoy he presentado ante la Fiscalía General de la Nación las informaciones que he recibido sobre posibles actos de corrupción de la Alcaldía de Medellín. He informado a la Fiscalía General los nombres y los contactos de informantes de cada uno de los hechos”, indicó Álvaro Uribe en un comunicado.

Denuncia a la Alcaldía de Medellín ante la Fiscalía General de la Nación pic.twitter.com/rQ0JjUKc2R — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) September 22, 2021

Álvaro Uribe dijo que procedió a presentar la denuncia como un “simple ciudadano de esta comarca”, que tiene “esfuerzos de servidor público vinculados al Tren Metropolitano, a la Hidroeléctrica del Peñol, al aeropuerto José María Córdova, a los túneles viales, a las autopistas que hoy avanzan en Antioquia, en la compañía del exministro Andrés Uriel Gallego (Q. E. P. D.) y de la Cámara de Comercio de Medellín”.

“Ninguna infamia de las que suelen atribuirme me frenará de denunciar esta corrupción que me duele por esta tierra de gentes de trabajo honrado y de palabra”, anotó Álvaro Uribe.

Finalmente, Álvaro Uribe sostuvo que denunció “esta corrupción” porque en su vida pública ha “manejado con absoluta transparencia los recursos del Estado”.

