Álvaro Uribe insiste en intervenir a EPM: “hay señales de mucho peligro”

Por medio de un trino, el expresidente Álvaro Uribe Vélez expresó que el Gobierno Nacional debería pensar en la intervención de Empresas Públicas de Medellín (EPM), mensaje que envió a raíz de las decisiones tomadas por el alcalde de Medellín y presidente de la junta directiva de la empresa, Daniel Quintero Calle , y las declaraciones de supuesta intromisión al gobierno corporativo dadas por el exgerente Álvaro Guillermo Rendón tras ser retirado del cargo.

“Las calificadoras son claras, de no recuperarse el Gobierno Corporativo la bajan a BB+, quedaría sin grado de inversión y seguiría empeorando. Mejor una decisión fuerte que lamentaciones posteriores”, escribió.

El Gobierno Nacional debería pensar en la intervención en EPM. Las calificadoras son claras, de no recuperarse el Gbno Corporativo la bajan a BB+, quedaría sin grado de inversión y seguiría empeorando.



Mejor una decisión fuerte que lamentaciones posteriores. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) February 7, 2021

Su propuesta levantó una polvareda entre quienes le siguen y quienes cuestionan su posición, la cual reiteró en entrevista con Noticias Caracol.

¿Por qué sugiere que se debería intervenir a EPM?

“¿Hoy hay una causal de intervención? No. Pero, ¿hay un grave riesgo? Sí. Las calificadoras internacionales le bajaron a EPM la calificación por la injerencia de la Alcaldía irrespetando la autonomía de la empresa y lo que se llama el acuerdo de gobierno corporativo. Ahora hay amenaza de bajarla más, eso es quitarle el grado de inversión, la pone en un problema muy grave”, respondió Uribe Vélez.

“EPM tiene un pasivo financiero de 27 billones, el 75 por ciento con organismos internacionales que no podrían refinanciarla si pierde el grado de inversión, y eso la llevaría a tener que financiarse en el mercado de bonos basura, pagando 1,9 por ciento más de tasa de interés, con un costo de 500 mil millones de pesos al año de sobrecosto, casi la mitad de lo que le transfiere a Medellín anualmente”, explicó el expresidente.

¿Qué piensa de lo que dice Quintero, de que usted quiere expropiar a EPM?

“Muy jovencito trabajé en EPM; lo hice bien, bajo la gerencia de Diego Caña, lo hice en el proyecto hidroeléctrico de El Peñol. Nunca he interferido en empresas, nunca he participado en nombramiento de gerentes, siempre ayudé como presidente a EPM. Lo que abono es para que ese patrimonio de los colombianos no se deteriore, porque hay señales de mucho peligro.

Mire, lo que dijo el alcalde, cuando tuvo esa intervención indebida el año pasado y ahora otra, dijo que desconocía la junta porque estaba negocios para empresas de propiedad de los miembros de junta. Mentiras, una gente honorable, que prestaba un buen servicio, un alcalde creando una lucha de clases en Medellín, ciudad que no ha tenido ese problema”, señaló.

¿Cuál es su temor de la calificación de las evaluadoras de riesgo sobre EPM?

“Que bajen la calificación, como han advertido, a tal punto que quede sin grado de inversión”, contestó.

Duque descartó la intervención de EPM

, ¿qué opina frente a eso?

“Eso ocurre hoy, pero hay un riesgo de que las causales se den, lo que debería hacer el gobierno es aumentar su vigilancia sobre EPM y exigir.

Si se pierde el grado de inversión, por la razón que persiste la Alcaldía de violar el acuerdo de gobernabilidad de la empresa, eso podría llevar a una causal contemplada en la Ley 142, que dice que es causal de intervención cuando los administradores persisten en violar las normas, y eso es una norma”, dijo.

¿Qué es vigilarla más?

“Que exijan estados financieros, que el superintendente, el ministro, exijan que se cumpla ese acuerdo corporativo de gobierno, que si el alcalde va a opinar, lo haga como presidente de la junta, pero no indebidamente, como lo ha hecho, desconociendo la junta”, propuso Uribe Vélez.

“Yo que he servido a la empresa, que nunca he interferido en ella, alguna autoridad tengo para decir: lo que hizo el alcalde de desconocer la junta, estuvo muy mal, le bajaron la calificación”, aseguró.