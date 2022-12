¿Amante de la música de Pink Floyd? Prográmese el fin de semana y haga parte de este gran homenaje

La cita es el próximo 18 de noviembre en el Teatro Metropolitano de Medellín. Asista y reviva los éxitos de una de las bandas de rock más importantes de la historia reciente.

El programa ‘Música para ver’, creado en alianza entre la Orquesta Filarmónica de Medellín y la Fundación 1+1, tiene como objetivo ofrecer una experiencia a través del tributo a las agrupaciones que marcaron un hito en la música de los últimos tiempos.

Por ello es que Pink Floyd, la agrupación de Cambridge creada en 1964 y considerada icono cultural del siglo XX, hará parte de esta iniciativa.

Se trata de un tributo netamente sinfónico a esta banda en el que sus seguidores serán testigos de una gran puesta en escena en la cual se realizarán interpretaciones de canciones iconos de la época.

‘Soy Músico’, el programa que le sonríe mediante la música a jóvenes... Dentro de este repertorio, los asistentes disfrutarán de grandes temas musicales como: 'Shine on you crazy', 'Diamond', 'Another brick in the wall', 'Sorrow', 'Mother' y 'Money', entre otras.

Cabe recordar que Pink Floyd ha vendido más de 300 millones de álbumes en todo el mundo.

Además este grupo es recordado por inyectarle a sus canciones contenido filosófico, sin dejar a un lado las innovadoras portadas de sus discos.

En este homenaje se contará con la participación de la banda Tributo Ensamble, un colectivo de músicos de Medellín que los une la pasión y culto por Pink Floyd.