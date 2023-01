Amenazan con publicar en internet nombres de consumidores de droga que no paguen multa

El anuncio lo hizo el gobernador de Antioquia, departamento donde se han impuesto 124 comparendos por incumplir el ‘pico y placa’ de uso de estas sustancias.

El decreto 3894 firmado el pasado 22 de julio por Luis Pérez Gutiérrez regula, a través de horarios, el consumo en sitios públicos y alrededores de colegios en los 125 municipios del departamento.

“Desde que salió el decreto que expidió el gobernador para apoyar las labores que hace la Policía Nacional, contra la comercialización de estupefacientes, se han realizado en la jurisdicción 124 comparendos, destacamos que las zonas donde más se ha actuado es en el oriente antioqueño y en el suroeste”, indica el comandante de la Policía de Antioquia, coronel Giovanny Buitrago.

El ‘pico y placa’ de consumo complementa la aplicación del decreto presidencial que, pese a la decisión de la Corte, todavía es implementado en el país, pero con el decomiso de sustancias. Dicho decreto fue aplicado en Antioquia 2557 oportunidades.

“La mayoría de los alcaldes han estado expidiendo sus propios decretos y la Policía ha venido haciendo comparendos. Algo similar se implementó en Santander y el padre que es gobernador del Quindío también elaboró un decreto parecido”, destaca Luis Pérez Gutiérrez.

El gobernador de Antioquia anunció que también, con la firma del decreto, busca la posibilidad de hacer públicos los nombres de aquellos que incumplen los horarios, que son sancionados y no pagan el comparendo:

“Si hay comparendo que no hayan pagado yo también tengo ganas de pasar una lista de morosos y ponerla en internet”, advierte Pérez Gutiérrez.

Las autoridades en Medellín pretenden implementar un decreto adicional que haga más rigurosa la vigilancia y sanción del consumo de estas sustancias o bebidas, no solo en parques o colegios sino en todos los sitios públicos de la ciudad.