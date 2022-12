Amigos de Juliana León no creen que ella se haya suicidado

En el cementerio Campos de Paz, en el suroccidente de Medellín, se cumplieron las exequias de Juliana León Pulgarín, la joven de 18 años, hija del líder sindical Hildebrando León, que tras permanecer desaparecida cerca de una semana, fue hallada muerta en extrañas circunstancias, en el sector El Salado de Envigado.

Jairo Suárez, amigo de la familia de Juliana, manifestó que por las circunstancias en que ocurrieron los hechos no cree que la muerte de la joven haya sido un suicidio, por lo que pidió que las autoridades investiguen a fondo el caso.

Por su parte, Ángela Castañeda, amiga y compañera de la universidad de la joven, recordó a Juliana como una mujer alegre y manifestó que no cree que ella se haya suicidado, ya que siempre su actitud fue positiva y nunca manifestó asentir deprimida.

Desde la Secretaría de la Mujeres en Antioquia lamentaron el hecho y exigieron a las autoridades que realice una investigación exhaustiva para esclarecer el caso.

En el comunicado, la Secretaría de las Mujeres no señaló si la muerte de Juliana fue un suicidio o si fue asesinada.

Lo último que supo doña Gloria Pulgarín, madre de la estudiante universitaria, es que su hija salió de su casa a una reunión en el barrio El Poblado el pasado domingo 13 septiembre, pero nunca pudo verificar si llegó o no a su destino, debido a que días antes le habían robado el celular a Juliana.