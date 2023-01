Amnistía Internacional pide protección inmediata para el Movimiento Ríos Vivos

En una carta dirigida al fiscal general Néstor Humberto Martínez, y al ministro del Interior, Guillermo Rivera, la ONG alerta sobre el temor que ronda a la agrupación.

Además, advierte que esto se da porque “un miembro del Movimiento fue asesinado el 2 de mayo, el mismo día que el grupo llevó a cabo una marcha de todo el día contra la hidroeléctrica Hidroituango”.

Amnistía Internacional se refiere al caso de Hugo George Pérez, un campesino crítico de la construcción del proyecto Hidroituango. El hombre de 47 años y cabeza de un hogar en el que quedan 12 hijos fue baleado en el norte de Antioquia.

Denuncian asesinato de integrante de Ríos Vivos en Puerto Valdivia “Dos hombres armados en motocicletas le dispararon dos veces mientras estaba en un café en Puerto Valdivia en el norte de Antioquia, lo que resultó en su muerte. Su sobrino Domar Egidio Zapata George, de 23 años, también murió durante el curso del ataque”, dice la carta.

“Estos eventos tuvieron lugar el mismo día en que Ríos Vivos organizó una manifestación de todo el día. Alrededor de 160 personas se reunieron para expresar sus preocupaciones sobre las inundaciones y el riesgo de avalanchas en sus comunidades. De acuerdo a informes de prensa, las fuertes lluvias bloquearon un túnel construido por el proyecto hidroeléctrico Hidroituango. Este bloqueo causó aumento en los niveles de agua que, de acuerdo con el movimiento Ríos Vivos, ha afectado al menos a 45 familias y podría afectará a muchos más en los próximos días si el bloqueo no se elimina rápidamente”, continúa.

Amnistía Internacional asegura que recibió un informe de Ríos Vivos en el que se denuncia que a pesar de la presencia policial “las autoridades no restringieron el acceso a la escena del crimen, y el cuerpo fue trasladado sin protocolo forense”.

La denuncia de la ONG colombiana indica que “el gobernador de Antioquia (Luis Pérez) y la policía de Antioquia negaron que Hugo George fue un líder de su movimiento en declaraciones públicas. En ocasiones anteriores, las autoridades regionales deslegitimaron públicamente el movimiento de Ríos Vivos”

Y manifiesta la organización internacional que aunque el Ministerio del Interior hay un plan de prevención y protección para los miembros de Ríos Vivos, “no se tomaron medidas específicas con respecto a la implementación de un plan integral de protección colectiva”.

Por eso, hace un llamado urgente “exigiendo que tomen medidas inmediatas para superar las causas estructurales detrás de las amenazas, asesinatos y ataques a los que se enfrentan los defensores de los derechos humanos en el contexto del proyecto hidroeléctrico Hidroituango”.

El proyecto no pasa sus mejores días. Al llamado de un grupo de diputados de la Unión Europea para que se frenara el llenado de la presa, programado para junio, se le suman una serie de derrumbes en túneles internos que han obligado a apresurar el llenado de la misma.

Activan mecanismos de emergencia por derrumbe que taponó túnel en Hidroituango Este lunes, mismo día que Amnistía Internacional hace el llamado, en Hidroituango se presentó un nuevo derrumbe que tiene en alerta a por lo menos cinco municipios.

Lea acá la carta.

