“Amorcito, ya voy a despegar”: el último mensaje que envió piloto de avión accidentado en Medellín

“Lo último que le escribí fue un mensaje a las 10:04 a. m.”, recuerda con tristeza Yaila Hernández, la pareja del piloto vallecaucano Julián Aladino , una de las ocho víctimas del accidente de una avioneta en Medellín ocurrido este lunes.

En diálogo con el noticiero CM& , la mujer reveló los últimos mensajes que cruzó con su novio, el encargado de manejar la aeronave de matrícula HK-5121. Ella aprovechó una pausa en su trabajo para desearle un buen viaje.

“Lo último que le escribí fue un mensaje a las 10:04 a.m. Le dije: ‘Dios me lo bendiga’. Me había dicho que iba a despegar a las 10:03 a. m.”, explicó.

Pasaron 47 minutos entre el saludo y la tragedia de la avioneta, que se se vino abajo, impactó una vivienda en el barrio Belén rosales y dejó ocho muertos: Sergio Guevara, Jorge Cantillo, Dubán Ovalle, Anthony Mosquera, Pedro Pablo Serna, Melissa Pérez, Nicolás Jiménez y el piloto, Julián Aladino.

La pareja preparaba un viaje en 2023 para conocer la nieve. “Estábamos locos por conocerla y teníamos el plan para ir a Nueva York”, concluyó Yaila.