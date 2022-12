Ampliar pico y placa, posible solución a contaminación en Medellín

Los niveles de contaminación en Medellín y toda su área metropolitana superan los niveles permitidos en el país. Las mediciones muestran picos superiores a los 100 microgramos de emisiones por metro cúbico, cuando lo permitido en Colombia es 50. (Lea también: El peor aire de Colombia se respira en Medellín).

“Vamos a estar publicando diariamente en la página web y redes el monitoreo de lo que está sucediendo en las estaciones, porque creemos que este es un tema de entregárselo de manera transparente en difusión a la ciudadanía”, dijo Eugenio Prieto, director del Área Metropolitana, autoridad ambiental en el Valle de Aburrá.

De no mejorar la situación, a partir del 30 de marzo todos los municipios del área metropolitana (Medellín, Itagüí, Caldas, La Estrella, Sabaneta, Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa) tendrán medida restrictiva en la movilidad de vehículos como pico y placa. Y si la medida no mejora la situación, se aplicará la restricción las 24 horas del día en los diez municipios del área metropolitana de Medellín.

“Si las condiciones no mejoran, si persiste esta contingencia ambiental, implementaremos de común acuerdo con todos los secretarios de movilidad y con los alcaldes del área metropolitana el pico y placa ambiental, igual a como lo tiene Medellín en placas y en horario”, explicó Prieto.

En Medellín, la hora más crítica es de las 6 a las 10 de la mañana, por lo que la autoridad ambiental recomienda hacer deporte en horas de la tarde o en la noche. (Vea también: Nube de contaminación cubre el cielo de Medellín).