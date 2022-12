Ancianos que están en la cárcel Bellavista están recibiendo amenazas

A la Mesa de Derechos Humanos de Medellín llegaron cartas de familiares de presos de la cárcel Bellavista, donde señalan amenazas que recibieron ancianos del patio nueve y diez.

El vocero de los detenidos, Jorge Carmona, aseguró que las amenazas al parecer provienen de los mismos presos del penal que ya se suman a los problemas de salud y hacinamiento.

“Están sufriendo serios problemas de salud pero también amenazas al interior del centro penitenciario. Cohabitan y convergen allí diferentes grupos armados ilegales de la ciudad de Medellín. El hábitat allá es complicado y se presentan problemas por el tema de hacinamiento que ocasionan este tipo de inconvenientes”, explicó el vocero.

Carmona insistió en que la capacidad de la cárcel Bellavista es de 2.224 detenidos y ahora permanecen allí 7.000 internos.

El vocero afirmó que el problema en esa cárcel es una bomba de tiempo: “ojalá en Bellavista no vaya a ocurrir una desgracia, porque eso mañana va a colapsar y los muertos no van a ser dos o tres sino centenares”.

Los integrantes de la Mesa de Derechos Humanos advirtieron que desde diciembre del año pasado no les permiten ingreso a las cárceles por lo que hicieron un llamado al Inpec para que solucione cuanto antes esta situación.

La Personería de Medellín señaló que mandó una comisión para que evalúe lo que pasa en los patios en los que se registran estas amenazas.