Andreina Fiallo celebró baby shower de su tercer hijo "sin extravagancias"

Andreina Fiallo compartió con sus seguidores la inmensa alegría que se llevó con el baby shower de su tercer hijo y el primero que tendrá con el futbolista del Independiente Medellín Javier Reina, su actual pareja .

“Tenerlas en mi vida es una bendición. Gracias por tanto amor, hoy nos llenaron el corazoncito de muchísima felicidad”, escribió Andreina Fiallo en una publicación que hizo en su cuenta de Instagram.

La modelo y empresaria cucuteña, radicada en Medellín y quien estuvo acompañadas de sus allegadas en un baby shower sin extravagancias, recibió mensajes elogios muchos de sus seguidores, quienes también le manifestaron sus buenos deseos.

“Me encanta la sencillez de esta mujer, la clase no se improvisa, no hay necesidad de ser extravagante”, comentó, por ejemplo, el usuario @lujuansuenos.

Publicidad



Andreina Fiallo anunció que en junio pasado que estaba embarazada y ya se sabe que tendrá un niño, el cual ella y Javier Reina llamarán Ian.

Vea también: