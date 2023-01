Andrés Escobar, el eterno e inolvidable caballero de la cancha fue homenajeado en Medellín

Tras 25 años de que el fútbol colombiano perdiera al máximo número 2 de la historia de la Selección Colombia los recuerdos siguen intactos.

"La tristeza fue tan dura que al no poder abrazarte todos lloramos al darte cristiana sepultura", expresó René Higuita.

Amigos, familiares y aficionados se reunieron para recordar la vida de Andrés Escobar, al cumplirse 25 años de aquel fatídico 2 de julio de 1994 en el que fue asesinado.

"Andrés es como si el tiempo no pasara. Todos los recuerdos y las memorias están vigentes, Andrés fue demasiado especial con cada uno de nosotros de la familia, con sus amigos de equipo, con los hinchas", manifestó su sobrino Felipe Ángel Esobar.

En el acto el excompañero de Escobar, René Higuita aprovechó para referirse a las amenazas que ha recibido William Tesillo, quien falló el penal ante Chile en el partido por la semifinal de la Copa América.

"Esto no tiene nombre, esto es de gente desalmada uno pensaría ahora que es una broma y yo quiero pensar que sea una broma porque es que destruir una familia cuando hay una persona que lo esta dando todo por un país, no puede pasar", señaló Higuita.

Vea aquí: ¿Quién amenazó a Tesillo por botar el penalti que eliminó a Colombia de la Copa América? La placa que rinde homenaje a Escobar en la obra del escultor Alejandro Hernández, se encuentra ubicada en la Unidad Deportiva de Belén, como símbolo y ejemplo de vida a través del deporte.

En contexto: Las falencias de la justicia en el caso del homicidio de Andrés Escobar