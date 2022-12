Angustiada, mamá busca noticias de su hija detenida por la Policía en China

Leydi Vanessa García fue capturada el 28 de enero. Desde ese día su progenitora vive un infierno que le recuerda la historia de la modelo Juliana López.

Según cuenta Doralba Betancur Roldán, el drama de su hija en la ciudad de Guangzhou, en el noroeste de Hong Kong en la China, es diferente.

A ese país llegó el 13 de abril de 2017 y se dedicó al comercio. “Tiene los papeles en regla y trabaja como comerciante. Cada dos o tres meses me envía productos, lociones, diferentes cosas”, explica Doralba.

Pero la rutina de Leydi Vanessa, que tiene 19 años, cambió en la mañana del 28 de enero –en horario chino-.

A esa hora, cuenta su mamá, la joven llamó a Colombia para informar que acababa de ser detenida.

“Mami no me hables, no me escribas, estoy detenida, voy en el carro de la Policía”, fue lo único que alcanzó a decir, asegura su mamá.

Leydi Vanessa estaba en compañía de otras mujeres en una discoteca y por razones que desconoce su mamá cayó detenida.

Desde ese momento, Doralba comenzó los trámites en Cancillería, por medio del consulado colombiano, para saber sobre la situación de su hija.

Lo primero que tuvo que hacer fue demostrar su parentesco y luego, casi un mes después, logró obtener alguna información de las autoridades colombianas, que contactaron a sus similares chinas.

En un correo electrónico, conocido por Noticias Caracol, le informaron escuetamente sobre el paradero de su hija. Nada más.

“De acuerdo con la conversación telefónica sostenida con usted acerca de la detención de su familiar, nos permitimos informar que se encuentra actualmente en el Centro de Custodia de Yuexiu, Guangzhou. Su caso está en proceso de investigación por parte del Buró de Seguridad Pública de la ciudad por una infracción administrativa”, dice el escrito consular.

En el comunicado también le dicen sobre el lugar donde las autoridades de ese país tienen a Leydi: “La dirección del Centro de Custodia de Yuexiu es Distrito Yuexiu. Calle Xizhou Beilu No, 172 (cerca del mercado Dongwang)”.

Además, que “solicitaron una visita consular con el fin verificar su estado de salud, las condiciones materiales, físicas de reclusión y su situación jurídica actual” y que se comunicarían con ella una vez tuvieran información sobre la fecha de la visita. Y le dijeron que podía enviar correspondencia que le sería entregada personalmente.

Pero según Doralba no ha recibido más noticias ni sobre su hija ni sobre la mujer que le acompaña en su detención, lo que le recuerda la dramática historia de Juliana López, la modelo colombiana condenada por narcotráfico en China.

