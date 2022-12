Angustiado, así narró este hombre cómo fue acosado sexualmente en el metro

Las noticias de acoso sexual en Colombia no solo llegan desde los congestionados autobuses de Trasmilenio en Bogotá. En Medellín también se vive esta problemática en su sistema de transporte más importante, el Metro, sobre todo en las horas pico, cuando ingresar a los vagones es verdaderamente difícil.

En estos casos es normal que los llamados acosadores sexuales o manoseadores actúen. Las mujeres son las mayores víctimas. Sin embargo, en esta ocasión el turno fue para un hombre.

Publicidad

Su nombre es Edwin Mejía Cuartas, más conocido como el 'Zarco' y hace parte de uno de los canales de Youtube más famosos que tiene Medellín: Internautismo Crónico, que crea sátiras políticas y sociales que rápidamente se vuelven virales.

Pues bien, Edwin Mejía fue víctima de acosos sexual en la hora pico del final de la tarde en la estación San Antonio. Su experiencia fue tan traumática que, una vez salió del vagón del Metro, sacó su celular y comenzó a grabar su aventura en un tono de angustia y sorpresa.

“Yo he usado el metro toda la vida y nunca me había pasado eso. Yo estaba incómodo porque pensé que era yo el que la estaba acosando, pensé incluso que la muchacha iba en cualquier momento a gritar y a señalarme de acosador. Además era difícil cambiar de posición porque el vagón estaba repleto. Así que me dio mucho miedo”, cuenta el youtuber, quien describe a la joven de pelo negro, de no más de 20 años y muy hermosa.

Publicidad

En el video Edwin Mejía cuenta: “Fue incómodo porque el trasero de ella iba rosando cada vez más fuerte mis genitales (…) y fue inevitable la erección y eso fue completamente involuntario”.