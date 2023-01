Angustiosa búsqueda: mujer viajó de Cundinamarca a Medellín para encontrar a su hijo

El joven, que se encontraría en situación de calle, fue visto en el Parque de las Luces por una persona que dio aviso a su familia.

Luz Helena Arenas viajó desde el municipio de Villeta en Cundinamarca a buscar a su hijo Jairo Antonio Arenas, quien ajusta un mes desaparecido.

La mujer afirma que su hijo salió de su casa y al no poder ponerse en contacto con él, se preocupó e inició una búsqueda por tres municipios cercanos a Villeta, sin tener razón de su paradero.

Sin embargo, una llamada desde Medellín la alertó de que su hijo se encuentra en la capital antioqueña.

El joven que se encontraría en situación de calle, estaría desorientado ya que tras el fallecimiento de su abuela hace un año entró en una depresión.

"Yo guardo la esperanza de que alguien me diga míralo acá está, como esté es mi hijo, yo quiero llevármelo y si necesita la ayuda que necesite que cuente conmigo", manifestó Luz Helena a Noticias Caracol.

Jairo Antonio fue visto por última vez en el Parque de las Luces, centro de la ciudad, sin embargo, pese a que su madre ha recorrido ese y otros lugares aún no ha podido hallar a su hijo.