Angustioso llamado de humorista de Sábados Felices que se salvó del coronavirus

En una entrevista con el programa ‘Día a Día’ se conoció el angustioso testimonio de una humorista de Sábados Felices que se salvó del coronavirus. Se trata de la paisa Alexandra Restrepo, quien fue contagiada en España y vivió en carne propia los días más duros de la pandemia en ese país.

Sus momentos más críticos fueron después de la primera semana de marzo, cuando ella y su esposo estuvieron aislados en su apartamento en Madrid.

“Estaba resfriada pero luego las cosas se fueron complicando, hubo dificultades para respirar, mucho dolor en el cuerpo, pérdida del olfato y el gusto; se fue complicando, complicando, hasta el punto que no sabías si ir a la clínica o quedarse en la casa”, contó la experimentada actriz.

Esa decisión era un verdadero dilema, pues las autoridades le pedían quedarse en casa, pero su cuerpo clamaba ayuda médica.

“Ya los hospitales eran imposibles, estaban colapsados. Lo que no entiende la gente es que si se colapsan los hospitales, la gente se va a morir porque no hay manera de que las UCI atiendan a todo el mundo, no solo por COVID sino por infarto, accidentes cerebrovasculares, por accidente de tránsito. La idea es que la gente se quede en la casa, precisamente por eso”, añadió.

Luego de algo más de cuatro meses de haber pasado por la enfermedad, aseguró que su condición física no es la misma, que ha tenido que cambiar de tratamientos y que su cuerpo quedó débil: “me quedaron secuelas de vías respiratorias altas, debo tener mucho cuidado con los cambios de temperatura, cuando tengo un poquito de tos, cositas que quedan después del COVID-19 y el tema muscular se debilita muchísimo. Al principio costaba mucho caminar, pero poco a poco he ido recuperando la fuerza y ya gracias a Dios estoy bien”, indicó.

También contó lo que sintió cuando a la distancia comenzó a ver que en su amada Colombia llegaron los primeros casos.

“Estaba viendo cómo había sido el desarrollo en España y es que fue al principio igual, los aeropuertos abiertos, la gente llegaba de Italia normal, la gente seguía su vida normal y las pocas personas que tenían COVID-19 estaban focalizadas, se hacía seguimiento a los círculos de las personas con las que habían estado y decían, no pasa nada, esas personas están bajo control”, recordó.

Sin embargo, las cifras de contagio en España, tal y como está sucediendo en Colombia, se empezaron a desbordar y con ellas, la capacidad de atención en las UCI.

“Luego a las dos semanas dejó de ser un contagio focal para ser un contagio generalizado”, puntualizó.

Por eso, la entrevista se convirtió en un angustioso llamado de una humorista de Sábados Felices que se salvó del coronavirus para que los colombianos no sufran lo que ya se vivió en Europa.

“Teníamos 4.000 muertos que es más o menos lo que hay ahora en Colombia, pero llegamos a una cifra de más de 30.000. Es que esto es una cosa que se va brutal, la gente no entiende, cree que es mentira”, reflexionó.

Y recordó que el coronavirus no solo toca a los mayores y pacientes con comorbilidades.

“La gente se muere, se muere la gente joven, la gente mayor y se mueren los niños, eso que hacen los jóvenes de hacer fiestas sin ninguna protección, fiestas ilegales, andar sin tapabocas, no tener las medidas de seguridad, me parece lo más tonto del mundo”, manifestó.

“Cuídense, esto no es un juego, de lo que yo haga depende la vida los demás, lo que yo haga puedo matar a millones de personas sin saberlo, solo con una pequeña irresponsabilidad”, dijo.