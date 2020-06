Aníbal Gaviria solicitará nulidad de su medida de aseguramiento ante la Corte Suprema de Justicia

Como una mezcla de indignación, dolor y agradecimiento, así describió Aníbal Gaviria lo que siente en este momento tras conocerse una orden de captura en su contra y ser destituido de su cargo por presuntos hechos de corrupción durante su primer periodo como gobernador, entre 2004 y 2007.

De acuerdo con el mandatario, su situación judicial no solo lo afecta a él sino a su familia y a la institucionalidad. Además, reconoció que se ha sentido respaldado por diferentes voces y sectores del país durante esta situación que calificó como “arbitraria”.

Gaviria aclaró que hizo seguimiento a la obra de la Troncal de la Paz (proyecto por el que se le investiga), que se reunió con los constructores e interventores, pero insistió en que no firmó el contrato.

“El 27 de diciembre de 2007 se firmó el contrato, pero yo no lo firmé”, enfatizó.

También, sustentó que no se perdió dinero.

“Aquí no se ha perdido un peso (…) el contrato se liquidó por la gobernación que prosiguió a la nuestra y no hubo demanda contra el contratista ni contra el gobernador”, expuso Aníbal Gaviria en Mañanas Blu.

Según el líder político, detrás de su caso hay otros móviles que no son jurídicos.

“No conozco el origen, es posible que haya otros móviles que no son jurídicos (…) Esto no tiene base jurídica, entonces yo me pregunto qué base tendrá”, cuestionó.

“No quiero que esto se convierta en un rifirrafe con el fiscal general, pero me defiendo porque no tengo rabo de paja, porque tengo la consciencia tranquila”, añadió.

Finalmente, Gaviria manifestó que, aunque tiene derecho de apelar ante la Fiscalía porque se le está aplicando la ley 600 del 2000, no procederá ante el ente acusador.

"Hoy mismo voy a radicar ante la sala penal de la Corte Suprema de Justicia una solicitud de nulidad de esa decisión”, anunció el suspendido gobernador de Antioquia.