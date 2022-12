Animalista salía en su moto a alimentar perros callejeros y se la robaron

Ladrones le cerraron el paso cuando iba por el puente del Pandequeso, en Envigado. A golpes le quitaron el vehículo.

Carlos Giraldo y su novia fueron víctimas de ladrones y ahora no tienen cómo seguir con el #RetoDeAnimales, propuesta que impulsaban en las redes.

La actividad consiste en recorrer las calles y dar de comer a los perros que deambulan por allí, que buscan alimento entre la basura.

“Nació un día que iba a recoger a mi novia. Antes de salir de mi casa empaqué un kilo de concentrado, agarré la moto y salí. Lo publiqué en las redes y mucha gente se pegó”, contó Carlos.

La propuesta se estaba haciendo viral. A tal punto que algunos de sus amigos en otros municipios de Antioquia comenzaron a hacer lo mismo.

Carlos lo hizo cada fin de semana, desde el 20 de enero, pero también cuando podía robarle un espacio a la rutina, a su oficio.

Sin embargo, el pasado sábado cuatro violentos se le acercaron cuando iba con su novia en la moto en el puente del Pandequeso, en Envigado.

“Iba en medio de los carros, porque había taco, y se me atravesó una moto; casi nos chocamos. El conductor me miró muy mal, pero no le paré bolas. Cuando iba a coger la oreja para tomar la Regional, se arrimó, nos arrinconó; él y el parrillero no dijeron nada, pero se acercó otra moto y estos, sin mediar palabra nos agredieron”, recuerda Carlos.

Él recibió un golpe en el rostro. El hombre que lo agredió físicamente, lo intimidó. Carlos y su pareja cayeron al suelo. Encima de ellos la moto en la que se movilizaban.

Hasta ese momento, cuenta Carlos, creyó que se trataba de un malentendido. Hasta que uno de los delincuentes le exigió ponerse de pie y entregarle su moto.

Una vez con la motocicleta en sus manos, los ladrones huyeron. Carlos cree que eran cinco. Uno vestía de rojo, otro de negro.

Pero el infierno apenas comenzaba. Carlos vio cuando los delincuentes escapaban con su moto, a la que le había invertido los ahorros, meses de trabajo, y cuando se recomponía escuchó de voz de su novia que los ladrones también la habían golpeado. En el agite del momento él ni siquiera se dio por enterado.

“Menos mal, sino uno no sabe cómo reaccione”, dice.

Luego, ese sábado, fue a interponer la denuncia por el robo, pero en la Fiscalía en Envigado no se la recibieron, tampoco en la Policía y tuvo que esperar un día más y trasladarse desde Envigado a Medellín para que la Fiscalía conociera los detalles de lo que le había sucedido.

Allá, en el búnker del barrio Caribe, tampoco lo atendieron. “Ya habían entregado los fichos con los que reciben las denuncias. Tuve que esperar un día más”, relata.

Han pasado cinco días y de su moto Pulsar 200 edición limitada de Pulsarmanía modelo 2017 de placas CRP 25E no ha recibido noticia.

“Ojalá dé con ella”, añade, mientras reflexiona: “Solo me duelen dos cosas: la primera, los ladrones se fueron pensando que apenas la había andado 500 kilómetros, pues se le había dañado el tacómetro y hubo que cambiarlo, y los perritos de la calle”.

Si tiene información de la motocicleta de Carlos, informe a las autoridades, para que el #RetoDeAnimales vuelva a ser una realidad.