Animalistas piden que no se sacrifique a pitbull que atacó a bebé de 14 meses

Después de su decomiso, el perro de raza pitbull que atacó a un menor de 14 meses permanece en una perrera municipal a la espera de una determinación: podría ser sacrificado o existe la posibilidad de que vuelva a convivir con otros dueños.

Andrés Tobón, subsecretario de Gobierno de Medellín, manifestó que “es la administración municipal la que tiene la competencia para evaluar los niveles de agresividad del perro, y si en efecto obtiene niveles de agresividad, tomaremos la decisión”.

En el caso del dueño y padre del bebé, un menor de edad, la Alcaldía estudia si hay alguna responsabilidad civil por mala tenencia. En el caso penal no aplica ninguna sanción porque el perro era de propiedad del padre.

Mientras tanto, reconocidos animalistas de la ciudad recomiendan no tener en casa perros de razas potencialmente peligrosas conviviendo con bebés o niños de brazos.

“Sí yo tengo un animal de esta raza, no le dedico tiempo, no le pagó un buen adiestrador, lo mantengo descuidado; el animal llevaba varios días encerrado, estresado y fuera de eso lo coloco para que un bebé me juegue con él ¡hombre! Yo no haría eso”, manifestó Juan Guillermo Páramo, director Anima Naturalis.

A todo se esto se le suma una marcha pitbull el próximo domingo por las calles de la ciudad, rechazando la estigmatización de este tipo de razas.