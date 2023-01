ANLA también respondió a la Contraloría tras informe sobre irregularidades en Hidroituango

El ente de control señaló que en la zona de construcción del proyecto hay 11 fallas geológicas que pueden colapsar, que contaban con un diagnóstico ambiental muy básico.

La Contraloría también indicó que hay debilidades en los diseños y estudios de viabilidad, pese a todo, la ANLA entregó la licencia ambiental y en 2011 empezó la construcción.

Noticias Caracol consultó a la autoridad de licencias ambientales que se pronunció sobre el informe.

"El proyecto se licencia en etapa de factibilidad es decir que no tenemos información de ingeniería de detalle para entregar el licenciamiento así está establecido en la normal", señaló Claudia González, directora de la ANLA.

Desde el 2011 la licencia ambiental de ese proyecto ha tenido 12 modificaciones sociales y 10 en el proceso de construcción.

"Adicionalmente ha tenido otras 10 modificaciones que obedecen a que la autoridad de licencias ha identificado que se requiere imponer dado que con la evolución del proyecto se identifican impactos que no han sido atendidos o que no se han atendido de la manera correcta", agregó.

Sin embargo, la Contraloría indica que los diseños no tenían la información adecuada para la construcción del proyecto, y por eso los responsables de la obra, iban construyendo tomando decisiones de ahorro de tiempo y dinero para alcanzar las metas de generación de energía.

Por su parte, EPM también se pronunció este lunes:

"Varios aspectos relacionados con los hallazgos anunciados por la Contraloría General de la República se encuentran desde hace varias semanas en proceso de investigación por parte de auditoría corporativa y control disciplinario de EPM", señaló la empresa en un comunicado.

Otro de los hallazgos de la Contraloría es que el túnel auxiliar que se taponó y ocasionó está contingencia, inició su construcción sin permiso ambiental ni verificación posterior.

Esto es lo que dice la Contraloría en su informe sobre la construcción de Hidroituango Foto: EPM