¿Annabelle en Medellín? La misteriosa muñeca apareció en el lugar menos pensado

Mucho se ha especulado sobre el paradero de Annabelle, la famosa muñeca que ha sido protagonista de películas de terror y que hace unos días fue tendencia porque supuestamente había desaparecido del Museo Oculto de los Warren.

Curiosamente fue vista en Medellín como una pasajera del metro, ayudando a promover el autocuidado de los viajeros del sistema.

¡Buenos días!



El verdadero terror, es viajar sin tapabocas.👧🏽



¡Úsalo siempre! #CuidándoteNosCuidamos 💚



📸 Joan David pic.twitter.com/XUkPkhHlsB — Metro de Medellín (@metrodemedellin) August 19, 2020

“El verdadero terror, es viajar sin tapabocas. ¡Úsalo siempre!”, escribió el medio de transporte, recordando que el uso de la mascarilla para prevenir el contagio de coronavirus es obligatorio.

Entretanto, Chris McKinnell, nieto de los investigadores de eventos paranormales Ed y Lorraine Warren, desmintió que la muñeca estuviera desaparecida.

“Les prometo que esto no es verdad, sabemos como cuidarla. Ella no se ha movido o lastimado a nadie desde 1975. No hay nada de que preocuparse”, aseguró.