Antioqueños reaccionan ante la demolición del Edificio Mónaco

Un día después de la implosión de uno de los inmuebles más preciados por Pablo Escobar, coterráneos del capo hablan sobre lo ocurrido.

Los paisas expresan un mensaje común, dejar atrás la macabra historia que dejó el capo y el narcoturismo que promovía la construcción en donde vivió el narcotraficante.

El Edificio Mónaco fue construido en 1986 para resguardar la mafia de Medellín.

La propiedad de ochos pisos fue blanco de dos atentados con carrobomba, uno de estos a manos del Cartel de Cali en enero de 1989, cuando estalló una carga de 80 kilos de dinamita.

Después de 33 años la estructura símbolo de la amarga historia del narcotráfico en Medellín llegó a su fin.

Cristina Cano Zapata, habitante de Medellín, dijo: “No queremos saber nada más de Pablo Escobar, no queremos saber nada más de esta historia, nada más decíamos que estamos cansados de esto, no más publicidad, no más, pasemos esto a la historia".

La implosión se hizo sobre las 11:52 de la mañana del viernes y fueron necesarios 275 kilos de explosivos para echar abajo un edificio que a la memoria de los paisas traía el terror y la violencia de los años 80 y 90.