Antioquia, listo para un fin de semana inédito: seis millones de personas encerradas en sus casas

No cumplir la cuarentena decretada en Medellín y otros 124 municipios para enfrentar al coronavirus será sancionado con multas y hasta prisión.

Como nunca antes, las calles del departamento no tendrán quien las camine, pues los pasos de miles de sus habitantes se detendrán por algo más de tres días.

Los paisas vivirán una jornada sin precedentes, donde el ayuno del entretenimiento y la recreación, en la calle, será un viacrucis personal que al final todos esperan entregue un buen balance.

El aislamiento para evitar la propagación del COVID-19 iniciará a las 7 de la noche de este viernes y va hasta las 3 de la mañana del próximo martes.

“La clave para detener el coronavirus es el autoaislamiento de las familias y por eso llamamos a la responsabilidad”, manifestó el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien en una alocución dijo que ha tomado medidas como dejar de visitar a su mamá, para evitar una posible transmisión del virus.

Este será un fin de semana atípico, pero especial para recordar a quién tenemos al lado, decir te quiero e incluso hacer una reflexión de nuestro aporte al diseño de la nueva hoja de ruta que tendrá el mundo.

Sin embargo, toda medida tiene sus excepciones. “Hombre, que voy a ir a una farmacia, no, la farmacia estará abierta y solo están autorizados (a ir) los domicilios”, explicó Gaviria.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, también habló sobre las restricciones.

“¿Para qué, si hay toque de queda, está funcionando el sistema de transporte? Porque hay personas que están autorizadas para salir debido, por ejemplo, a que trabaja en centros de salud, en supermercados, ellos van a poderse desplazar, también por ejemplo las personas que hacen domicilios”, indicó Quintero.

Los vehículos y personal de vigilancia privada, transportes de valores, ambulancias, atención domiciliaria de pacientes, entrega de medicamentos, farmacias y labores agropecuarias, también los de abastecimiento y transporte de víveres y productos de aseo podrán circular. De igual manera, las obras civiles y programas de atención que no puedan suspenderse.

“Las personas que incumplan, van a pagar de alguna manera un servicio social, precisamente cuatro horas de prevención y atención al coronavirus bajo las supervisiones de las alcaldías”, anunció Quintero.

Además habrá multas de 936 mil pesos a quien incumpla la norma, y podrá llegar a pagar de 4 y 8 años de prisión.

Los centros comerciales no podrán abrir sus puertas, a no ser que sean de abastecimiento de alimentos y se podrá pasear las mascotas en un periodo no superior a los 20 minutos.