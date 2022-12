Antioquia recibe las reliquias de San Pío de Pietrelcina, el santo que tenía los estigmas de Cristo

La programación comenzó este lunes cuando los dos relicarios fueron llevados a la parroquia San Juan Pablo II en Marinilla en su Peregrinación por la paz de Colombia.

El padre Pío sufrió en vida los estigmas de la pasión de Cristo en sus manos, pies y el costado.

Se trata de "uno de los guantes que usaba el padre Pío para cubrir una de sus llagas de las manos y uno de los paños que usaba para cubrir la herida que tenía en el costado; además, hay un poco de cabello del Santo", informó la Diócesis de Sonsón - Rionegro.

El martes, los dos relicarios serán llevados al Monasterio de La Visitación en Marinilla. A las 8:00 a.m. se realizará una eucaristía.

A las 12:00 del mediodía, habrá una eucaristía y veneración en la Catedral de San Nicolás el Magno, en Rionegro.

Y a las 5:00 p.m., las pertenencias del Santo estarán en el santuario de la Divina Misericordia en la vereda Barro blanco de Rionegro; allí estarán hasta las 9:00 p.m. para veneración.

El miércoles serán trasladadas a la Parroquia San Judas Tadeo, en el Municipio de El Santuario. Esa tarde, a las 2:00, serán llevadas a los Franciscanos renovados –allí no habrá acceso al público- y a las 4:30 p.m. estarán en la Basílica de Nuestra Señora del Carmen, en La Ceja.

En ese lugar se hará una celebración eucarística a las 6:30 p.m. para venerar los objetos sacros.

El recorrido de las reliquias sigue el jueves a las 10:00 a.m. en el Monasterio de las Carmelitas Descalzas de La Ceja. A las 2:30 p.m., en el Monasterio de las Mercedarias en La Ceja, habrá veneración.

A las 6:00 p.m. se realizará una eucaristía en la casa de las Hijas del Fiat, en Guarne.

El próximo viernes 21 de abril los relicarios serán enviados a Armenia (Quindío) y un día después a Bogotá. El 26 de abril serán llevados de regreso a Italia.

Para más información, llame al (4) 5315252 ext. 114.