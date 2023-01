Antioquia supera el millón de personas vacunadas contra COVID: 397.624 con esquema completo

En Antioquia , la ocupación de las UCI también sigue por las nubes y el número de contagios por encima de los 2 mil casos diarios.

Las autoridades insistieron en la necesidad de avanzar la inmunidad, pues el departamento superó el millón de dosis contra el COVID-19 aplicadas, pero de los cerca de 7 millones de habitantes que tiene solo 397.624 ya cuentan con el esquema completo contra el virus.

Publicidad

Es decir, ya recibieron las 2 dosis, mientras 660.512 han recibido solo la primera.

“Hemos tenido días de 45 mil dosis aproximadamente, podemos llegar a un numero de dosis diarias de 51 mil; estamos pendientes es del flujo de las vacunas por parte del gobierno”, dijo Lina Bustamante, secretaria de Salud de Antioquia.

Pese a que el proceso de vacunación avanza, la ocupación UCI en el departamento permanece en el 98%, cifra similar a la de Medellín –su capital-, que alcanza el 98.59%.

“Seguimos con un promedio de 2.100 casos, que sigue siendo un promedio alto, con una positividad del 24% y seguimos en gestión, esperando cama de UCI, aproximadamente 105 personas”, señaló.

Publicidad

En las últimas 24 horas, fueron reportados 2.289 contagios nuevos y 69 muertes, entre ellas la del reconocido controlador aéreo Luis Felipe Jiménez, quien perdió la batalla contra la enfermedad.

“Él siempre nos dijo que a pesar de que algo no está presente, no significa que no va a estar con nosotros. Él siempre va a estar en nuestros corazones”, manifestó Samuel Felipe Jiménez, hijo de Luis Felipe.

Publicidad

Aunque el pico de contagios y muertos parece estabilizarse, las autoridades hicieron un llamado al autocuidado y a vacunarse contra el virus, teniendo en cuenta que podría darse un nuevo pico de la pandemia ante las recientes aglomeraciones.