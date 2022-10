Anuncian demanda contra humoristas que se burlaron de joven que perdió la vida en accidente

La Corporación Humanitaria Justicia al Derecho y la ONG Human Rights Internacional anunciaron una demanda contra los humoristas Camilo Pardo y Camilo Sánchez, del canal F*cksNews de YouTube, por presuntamente burlarse de una joven que fue atropellada en medio de un hurto.

Hace algunos días se conoció el trágico caso de Isabela Montoya Gómez, de 18 años, quien murió al intentar evitar un robo fue atropellada por un bus.

“Esta joven hablaba por su celular, cuando un ladrón en una bicicleta trató de arrebatárselo. Ella intentó impedirlo, pero el desenlace fue fatal. Desafortunadamente, en el forcejeo, la ciudadana, por no dejarse hurtar, es atropellada por un vehículo de servicio público. Es trasladada a centro asistencial, donde falleció”, declaró el coronel Richard Castro, el comandante del Distrito 4 de la Policía del Valle de Aburrá en ese momento.

El caso conmocionó a Medellín y puso de relieve la inseguridad en la capital de Antioquia.

La Corporación Humanitaria Justicia al Derecho y la ONG Human Rights Internacional “rechazaron el trato cruel, degradante, inhumano y poco ético con el cual los señores CAMILO PARDO y CAMILO SÁNCHEZ @camilopmagia y @dejemequieto hicieron mención a la trágica situación de Isabella Montoya Gómez”.

Según Carlos Alberto Arcila Valencia, defensor de derechos humanos, “estos humoristas no pueden jugar con el drama humano. No pueden revictimizar a las víctimas. De igual manera hacemos un llamado a la sociedad, no nos podemos prestar para estos hechos donde denigran de la dignidad humana”.

Según medios de comunicación, este es el diálogo que causó la indignación: “En Medellín estaba en la calle una chica y llegó un señor en cicla a robarle el celular, le roba el celular, y ella no, espere, le coge de la camiseta al man de la cicla, espere que es mi celular y entre ese forcejeo pasa un bus, ¡Pum!, y se lleva la vieja…(risas...), Ay gono, la dejó sin señal (risas...). Le cortó los datos güevón. No, vea, la mujer tenía 18 añitos, Isabella Montoya se llamaba y murió”.

No es la primera vez que este espacio se ve envuelto en polémica. Durante la campaña presidencial también se les criticó por unos comentarios machistas:

“Es una hembrita que está rerrica (…) pero va a votar por Rodolfo, esa perra”, dice Rincón. A lo que su interlocutor le responde: “Si quiere seguir siendo acosada en las calles, maltratada y ultrajada vote por ese viejo mal#$%&”.