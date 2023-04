Aparece mujer de Medellín que no pagaba en restaurantes y taxis con esta insólita excusa

Hace unas semanas, una mujer en Medellín se hizo viral en redes sociales por las distintas denuncias que tenía en su contra, pues era acusada de no pagar las cuentas en restaurantes, a conductores de taxi y pasajes de bus, incluso, en hoteles.

Daniela Alzate Velázquez, de 31 años, aparece en algunos videos siendo confrontada por los trabajadores que en algún momento le prestaron su servicio.

Por ejemplo, uno de los primeros casos de esta mujer se conoció en el Hotel Berlín, pleno centro de Medellín, puesto que la excusa que utilizó esta joven era que se encontraba en estado de embarazo y que necesitaba pasar la noche allí.

Publicidad

"Ella le entregó a mi compañero la tarjeta de crédito para pagar y el sistema rechazó la transacción. En ese momento manifestó que su novio vendría a pagar y que si eso no ocurría ella iría al cajero a retirar y volvía", dijo uno de los funcionarios del hotel.

Precisamente, en algunas ocasiones, las tarjetas de Alzate Velázquez rebotaban, por lo que ella decía que iba a retirar efectivo de un cajero. Sin embargo, nunca regresaba.

"Salió de la habitación y dijo que iba a retirar, que no demoraba. Entonces, la recepcionista vio que salió con el bolso y mandó a la camarera a que se fuera detrás de ella a ver si se iba para el cajero y no. Llamamos a la Policía y la trajeron hasta el hotel", agregó el trabajador del hotel.

Publicidad

No obstante, la familia de esta mujer indicó que ella tiene un diagnóstico de trastorno bipolar y que es reacia a recibir algún tratamiento para esta enfermedad mental,

"Ella no acata las reglas. Ella no cumple con las directrices de un hogar. Ya no puedo vivir con ella. He llorado. Estoy desesperada. Cuando me pide comida, le doy, le lavo la ropa", dijo un familiar de Daniela Álzate para el medio local El Colombiano.

Daniela se justifica

Ante esta situación y acusaciones, Alzate Velázquez apareció en un video dando explicación de por qué no pagaba por los servicios que le brindaban.

Se justificó diciendo que está en estado de embarazo y que se encuentra desempleada, por lo que pide que le “ayuden a encontrar al padre de su bebé".

Publicidad

Asimismo, afirmó que ella no pagó en muchas ocasiones debido a que, según ella, le prestaron un mal servicio.

Líneas de atención en salud mental en Colombia

Publicidad

Si usted no llega a sentirse bien anímica o emocionalmente y desea ser escuchado, puede contactarse con alguno de estos números, cuentas o chats: