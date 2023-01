Apareció sano y salvo abuelito extraviado en Sabaneta

Don Jesús María Villa había sido visto por última vez en una tienda del barrio Santa Ana, en ese municipio del sur del área metropolitana.

De acuerdo con el relato de su hijo, William Villa Vásquez, el hombre de 81 años frecuenta diariamente el mismo granero, donde se sienta en las tardes para distraerse y ver pasar a sus vecinos.

Sin embargo, ayer a las 8:00 de la noche su hija Luz Aleida se percató que no había regresado a casa para comer, por lo que envió a su hijo para traerlo de vuelta.

Para sorpresa de la familia, don Jesús ya no estaba en la tienda. Al consultar a los vecinos si sabían de su paradero la respuesta fue aún más desalentadora, según los presentes el hombre de 81 años ya se había ido para la casa.

De inmediato, inició la búsqueda por todo el barrio y alrededores que duró un día completo, ya que don Jesús ya se encuentra sano y salvo con su familia, aseguraron sus allegados.

Según manifestó William, quien es concejal de La Estrella, ni él ni don Jesús tienen amenazas en su contra. Además, el hombre de 81 años no había manifestado deseos de irse de la casa, no consume alcohol, ni sustancias alucinógenas, por lo que su desaparición era un misterio.



Otro caso en Medellín

En la capital antioqueña también era buscado Loth Berner Osorio, de 78 años, quien fue visto por última vez en el sector de las Torres de Bomboná.

Luego de varias horas de búsqueda también fue hallado en buen estado.