Apartan del cargo al responsable de arrojar varias motos inmovilizadas a un barranco en Sabaneta

Las autoridades respondieron a la denuncia, confirmaron que el procedimiento se cumplió dentro de uno de los patios y el castigo para el contratista fue ejemplar.

“En el video se muestra una mala manipulación de las motocicletas que el municipio tiene retenidas desde hace mucho tiempo”, señaló Edgar Grajales, denunciante.

La grabación que data del 7 de marzo dejó en evidencia cómo el trabajador lanza una moto desde la grúa de la Secretaría de Movilidad a una especie de barranco.

“Pedir excusas a la comunidad por el procedimiento inadecuado por parte de uno de nuestros contratistas, se retiró de las actividades y están siendo adelantadas por demás funcionarios de la Secretaría de Movilidad y realizaremos investigación interna para ver por qué el contratista realizó el procedimiento inadecuadamente”, indicó Héctor Yepes, secretario general de Sabaneta.

Entretanto, en Bello tampoco hay donde poner las motos. Luego de la restricción del parrillero, hombre y mujer, abarrotados lucen los patios del municipio, 900 fueron inmovilizadas en las últimas tres semanas.

“La verdad es que la gente aquí no respeta las normas, entonces producto de que no utilizan casco, ahora por el parrillero hombre la gente no anda con la documentación al día entonces tenemos estos patios como se ven en este momento”, manifestó Johana Posada, secretaria de Movilidad de Bello.

El municipio debió arrendar un nuevo espacio para meter allí las motocicletas. Solo este año, van cerca de 2400 inmovilizaciones.