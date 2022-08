Aplauden gesto de conductor que cargó a tres personas con discapacidad para subirlas a un bus

En video quedó grabado el gesto de solidaridad de un joven conductor con tres personas en condición de discapacidad. Todo ocurrió el pasado sábado en la Terminal del Norte de Medellín, cuando varios pasajeros abordaban uno de los buses con destino a El Carmen de Viboral. Tres de ellos estaban en silla de ruedas.

El conductor Luis Miguel Londoño Montoya, al percatarse de la situación, decidió ayudar a subir a cada uno de ellos al bus. Los cargó a todos. Lo que no sabía era que una cámara de seguridad registró su buena acción y el video se hizo viral.

“Se subieron 16 personas delante de ellos y ninguno les dijo: ‘venga les colaboro’. Uno debe colaborar porque el día de mañana no sabe que esté en el puesto de ellos”, exclamó Montoya al diario Q’Hubo.

El gesto de este conductor de Flota El Carmen fue sin duda destacado y muy humano. Su nombre es Luis Miguel, y fue quien ayudó a estas tres personas discapacitadas a abordar el bus en la Terminal del Norte (Medellín): a cada uno lo cargó y llevó hasta un asiento. pic.twitter.com/RjyPjkueRx — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) August 21, 2022

El joven contó que en ese momento estaban abordando el vehículo de un compañero y cuando él quiso ver cómo iba el cupo fue que se dio cuenta de que estos tres pasajeros requerían ayuda.

Asimismo, expresó que no entiende por qué el mundo se sorprende con este tipo de actos. “A mí no me parece algo del otro mundo, pero como que la sociedad hoy en día está tan mal que nadie es capaz de colaborarle a nadie”, señaló.

En redes sociales, no faltan las flores para Luis Miguel: “Eso es a lo que se le puede llamar un caballero conductor de transporte público. Felicitaciones, señor humano y humilde”.