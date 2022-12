Aprenda cómo obtener una Cívica con transporte gratuito o una beca de estudio

El dolor de cabeza de la mayoría de los desempleados suele ser el gasto de pasajes para sus entrevistas de trabajo y la poca cualificación que muchos tienen para asumir la responsabilidad de ciertos cargos.

Sin embargo, el Ministerio de Trabajo desplegó dos estrategias que buscan acabar este problema en Medellín.

Se trata de ‘Transporte para el Empleo’, un programa que busca brindar una solución de movilidad para aquellos que, por falta de recursos económicos y estar desempleados, no pueden financiar su desplazamiento a un Centro de Empleo para iniciar con la ruta de empleabilidad, cumplir con los procesos de selección laboral y mejorar sus condiciones para el empleo.

Para ser beneficiario deben cumplir los siguientes requisitos:

Afiliado al Régimen Subsidiado:

- Estar desempleado.

- Estar registrado en el Sisbéncon puntaje no mayor a 60 puntos.

- Estar inscrito en un Centro de Empleo que opere el programa.

Jóvenes Primer empleo:

- Tener entre 18 y 28 años.

- Nunca haber trabajado.

- Estar registrado en el Sisbén con puntaje no mayor a 60 puntos.

- En caso de no pertenecer al Sisbén con un puntaje no mayor a 60 puntos, presentar un recibo del servicio público reciente perteneciente a los estratos 1 o 2.

- Estar inscrito en un Centro de Empleo que opere el programa.

La segunda estrategia es ‘Talentos para el Empleo’, un programa que otorga becas para cursos cortos en instituciones de formación para el trabajo certificadas en calidad, con el propósito de fortalecer las habilidades y facilitar su acceso y permanencia en el mundo laboral.

Otorga en su primera fase 1.300 becas para Medellín que cubren el 100% de la matrícula y un apoyo de transporte de $222 mil por becario, que se entregará al finalizar el proceso de formación.

Para postularse a este programa debe cumplir los siguientes requisitos:

-Tener entre 18 y 45 años de edad y estar interesados en incrementar sus oportunidades laborales.

-Asistir a una sesión de orientación en uno los Centros de Empleo, en los cuales se realizará una validación de requisitos y un perfilamiento para la inscripción al curso de interés; la idea es que el ciudadano realmente se vincule a acciones formativas que estén acordes con su perfil e intereses ocupacionales.