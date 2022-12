Aproveche, el Metro extenderá su horario en la Feria de las Flores

Habitantes y visitantes de Medellín no tendrán excusa para desaprovechar los diferentes eventos nocturnos de la Feria de las Flores. El Metro anunció que con el fin de facilitar el desplazamiento de la ciudadanía a las diferentes actividades, extenderá su servicio comercial los días en que se han programado grandes eventos en el horario de la noche.

El viernes 31 de julio y el sábado primero de agosto, el horario se extenderá hasta las 12:00 de la noche. El domingo 2 de agosto, el Metro operará hasta las 11:00 p. m.

Entre el 3 y el 5 de agosto operará en horario habitual. El servicio se alargará nuevamente del jueves 6 al sábado 8 de agosto hasta las 12:00 de la noche y el domingo 9 de agosto el sistema operará una hora más de lo habitual, es decir, hasta las 11:00 p. m.

La extensión de horarios incluye las líneas de Metro, cables (excepto Arví), líneas 1 y 2 de buses y las rutas alimentadoras de las Cuencas 3 y 6.

El cable Arví, que normalmente no opera los lunes por mantenimiento, prestará servicio el lunes 3 de agosto para que los turistas que llegan a Medellín puedan visitar el parque Arví durante la Feria.

La empresa de transporte masivo recordó a todos los usuarios la importancia de mantener un buen comportamiento y la prohibición de ingresar en estado de alicoramiento al sistema.

El Metro hizo el anuncio acompañado de esta particular imagen: