Aproveche la Semana Santa para sacar el pasaporte

Con una atención especial y en horario continuo, la Gobernación de Antioquia tramitará y expedirá pasaportes los días 30 y 31 de marzo y el miércoles 1 de abril.

Durante esos tres días de la Semana Mayor, la atención iniciará en la oficina del centro administrativo la Alpujarra a las 7:30 a.m. y finalizará a las 4:00 p.m.

El Sábado Santo también habrá atención en jornada continua desde los 8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.

Las citas para la atención durante Semana Santa se asignarán el próximo sábado 28 de marzo.

El servicio de apostille de documentos no se realizará de manera presencial y deberá ser efectuado por los ciudadanos a través del sitio web de la cancillería: www.cancilleria.gov.co