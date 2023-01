Árbol cayó sobre tres vehículos, dejó dos heridos y un taco monumental en la Regional

La movilidad en esa importante vía colapsó, al punto que a través de redes sociales los usuarios pidieron levantar la restricción de pico y placa.

Según le confirmó a Noticias Caracol la Secretaría de Movilidad, el hecho ocurrió a las 6:27 a.m. de este jueves en la calzada occidental de la avenida Regional, unos metros adelante del puente vehicular de la 33.



⚠️Av.Regional a la altura de la Cl.36, #MovilidadMedellín reducida en calzada Oriental, por novedad en la vía. Transita con precaución. — Secretaría de Movilidad de Medellín (@sttmed) September 27, 2018

El árbol, informó la fuente, cayó sobre un carro y dos motos y provocó heridas en dos personas, que tuvieron que ser trasladadas al Hospital Pablo Tobón Uribe.

Las lesiones, según la Secretaría, no son de gravedad.

La calzada occidental de la avenida Regional estuvo cerrada durante 47 minutos y fue habilitada a las 7:14 a.m.

Sin embargo, el accidente provocó una congestión vehicular que llevó a que usuarios en Twitter le pidiera a la Secretaría de Movilidad levantar la restricción de pico y placa, que comenzó a las 7:30 a.m.



@sttmed estamos detenidos hace 40 min y tenemos pico y placa,deben hacer las correcciones para que no nos lleguen fotomultas gracias . — Yeison Sainea (@sainea_yeison) September 27, 2018

Señor. No está reducienda. Esta detenida completamente. Por favor evaluar levantar medida de pico y placa. Llevamos 50 minutos acá. Sin salida pic.twitter.com/zaR2Pkf7qE — Giovanni sierra (@Giovannisierr17) September 27, 2018

Llevamos más de 30 minutos en el taco. Que pasa con el pico y placa??? Por favor? — catalina velez (@velez_catalina) September 27, 2018

Foto: sainea_yeison