Arme su plan: esto es lo que puede hacer para disfrutar su semana de receso escolar

Si bien los estudiantes de escuelas y colegios públicos de la ciudad no tendrán semana de receso, los colegios privados sí, por allí algunas entidades tienen preparada una agenda especial para ellos.

Metroparques, el Parque Explora, el Planetario, el Museo de Antioquia, el Museo de Arte Moderno, el Comfama y Confenalco programaron actividades para grandes y chicos durante esta semana de descanso académico que va desde este lunes 9 hasta el 15 de octubre.

Prográmese:

Parque Norte y Aeroparque Juan Pablo Segundo:



Estos dos centros de diversión, gracias a un convenio que tienen con el Inder, tienen gratuito su ingreso para los estratos 1, 2 y 3 entre los días martes y miércoles.

Entérese de cómo ingresar a estos lugares Aquí .

Parque Explora y El Planetario:



Durante esa semana estos dos lugares estarán abiertos de lunes a viernes entre las 8:30 a.m. y las 5:30 p.m. El sábado 14 a el lunes 16 de octubre el horario será de 10:00 a.m. a 6:30 p.m.

El Parque Explora el martes 17 de octubre no se abre por mantenimiento.

La entrada incluye: recorrido por todos los espacios del Parque: Sala En Escena + Sala Mente + Sala Física Viva + Sala Tiempo + Sala Infantil + Sala Abierta + Acuario y Vivario + Actividades Experimentales.

Valor: $24.500 por persona.

Combo Planetario-Explora: $37.500.

Incluye: una boleta del Parque Explora y otra del Planetario.

Importante:

-El Domo Planetario requiere reserva (consultar horarios en página web o taquilla).

-Las boletas serán entregadas en cada escenario presentando factura de compra.

-Válido hasta el día siguiente a la fecha de compra.

Para conocer los públicos subsidiados, ingresos con descuento y los convenios por favor haga click aquí .

Programación de la semana de receso:

Martes 10

Taller: el transbordador espacial

Modelemos un transbordador, el sistema de transporte espacial que puso en órbita la ISS y el telescopio espacial Hubble.

Dirige: Ángela Pérez.

Hora: 3:30 p.m. en la Biblioteca Planetario.

Miércoles 11

Ciencia en bicicleta

Entre el amor y el despecho: crónicas del aviturismo en Colombia. Quince años de historias, sabores y sinsabores del aviturismo en Colombia. Reflexiones sobre el enorme potencial para la conservación y el desarrollo económico del país.

Invitado: John Myers, líder de alianzas estratégicas WWF Colombia.

Hora: 6:30 p.m. en el Auditorios Explora con Entrada Libre.

Música con código

Bailemos al compás de la lógica matemática. Música, arte visual y lenguajes de programación para software libre

Los días 11 y 25 de octubre

Hora: 2:00 a 4:00 p.m. en el Parque Explora con inscripción previa.

Jueves 12

¿Tengo ojos? Construyamos junto a Mārtiņš Zutis un laboratorio juvenil de cómic juguetón, extraño y fascinante.

Dirigido a dibujantes entre 9 y 13 años, los días 12 y 14 de octubre entre las 2:00 p.m. y 5:00 p.m.

Parque Explora.

Martes 17

Conversaciones digitales con expertos

En directo por Facebook Live desde la Sala Interactiva de Explora: "Mente, el mundo adentro". Alcoholismo, alimentación y salud cerebral, deterioro de la memoria y otros temas cotidianos que nos ayudarán a vivir mejor y sobre los que podrás preguntar a neurocientíficos.

Días 17, 18, 19 y 20 de octubre en Sala Mente con entrada libre.

Hora:11:30 a.m.

Teatro Pablo Tobón Uribe



Este escenario cumplirá el próximo jueves 12 de octubre 65 años, por lo que a partir de las 7:30 p.m. se realizará un concierto abierto a todo el público con la participación de la Red de Escuelas de música de Medellín y el semillero de tango.

Programación especial para menores:

8vo Concierto didáctico infantil “Segunda de Brahms”

#DíasDePlaya llega con la alegría del octavo concierto didáctico: 'Segunda de Brahms', de la Sinfónica de Antioquia ; el próximo domingo 8 de octubre a las 11:00 a.m., bajo la dirección de Andrés F. Jaime .

Un concierto para disfrutar la música clásica con toda la familia.

Entrada libre, con boleta. Reclama tus boletas a partir del 2 de octubre en las oficinas de la Sinfónica de Antioquia y en la taquilla del Teatro.

Taller infantil de Manualidades

El domingo 8 de octubre a las 4:00 p.m., la Glorieta de la vida se convierte en el escenario para el taller de manualidades que ofrece el Teatro Pablo Tobón. Este espacio está dirigido a todos los niños para que se acerquen y participen de manera gratuita.

Inauguración Festival Colombiano de Teatro ciudad de Medellín. Obra "Las raices flojas" de La Gata Cirko

El lunes 9 de octubre a las 8:00 p.m., se realiza la inauguración del Festival Colombiano de Teatro de la ciudad de Medellín con la obra “Las raíces flojas”. Seis artistas en escena que presentarán un espectáculo de nuevo circo lleno de acrobáticas. Voleta con valor.

Martes Al Teatro: “Violeta y sus voces”

El martes 10 de octubre tendremos en #MartesAlTeatro a las 8:00 p.m. la presentación de la obra Violeta y sus voces, un montaje teatral que rinde homenaje a las mujeres y que incluye música en vivo, teatro de máscaras y una puesta en escena llena de fuerza.

Las obras de Martes al Teatro están dirigidas a todo público, el ingreso es con aporte voluntario.

Grupo de Teatro: Colectivo teatral Infusión

Museo de Antioquia

Este lugar continúa con su exposición el ‘Viacrucis’, del maestro paisa Fernando Botero, compuesta por una serie de 61 obras (27 oleos y 34 dibujos).

Para apreciar esta extraordinaria colección, expuesta hasta el 13 de noviembre, el museo tendrá los siguientes horarios: de lunes a sábado de 10:00 a.m. a 5:30 p.m. Domingos y festivos de 10:00 a.m. a 4:30 p.m.

Encuentre otras exposiciones Aquí .

Luego de cinco años, el ‘Viacrucis’ de Fernando Botero regresa al... Parques del Comfama en los municipios



Parque Comfama Arví

Domingo 8. El Pastorcito mentiroso, el león y el ratón, la cigarra y la hormiga: en el marco del Titirifestival Manicomio de Muñecos, funciones de títeres, a cargo de Cajitas Teatro, a las 11:00 a.m.

Domingo 15. Bazar de los colores: un espacio para jugar en familia, de la mano de tres gallinas muy especiales. Big Bones: variada muestra musical de Blues, rock, soul, country. Mulata Chévere: son, salsa y caribe, desde las 9:00 a. m.

Exhibición de show equino y canino con los Carabineros Arví, desde las 10:00 a. m.

Lunes 16. Oficina Central de los Sueños: obra, La ciudad de los cómicos. También estará la Compañía Flamenca en el maco del VIII Festival Flamenco de Medellín. Y 100 de la Habana: son, salsa, cha cha y caribe con sabor muy cubano, desde las 9:00 a. m.

Parque Comfama Copacabana

Domingo 8. Exhibición de Capoeira con grupo Brasil, desde las 12:00 m.

Domingo 15. Exhibición de moto stunt con la liga, a la 1:00 p. m.

Teatro y música en vivo con la Oficina Central de los Sueños a las 2:00 p.m.

Kit de juegos itinerantes, desde la 1:00 p. m.

Lunes 16. Exhibición de bádminton con la liga, desde las 11:00 a. m.

Parque Comfama Guatapé

Domingo 8. Exhibición de footbag y fútbol tenis, desde la 1:00 p. m.

Miércoles 11. Día del adulto mayor. Yoga, concurso de sancochos, juegos de mesa, y más sorpresas al ritmo de papayera. Desde las 9:00 a.m.

Domingo 15. Bichos: puesta en escena inspirada en la fábula de 'La cigarra y la hormiga, a cargo' del Teatro Nacional Artístico de Colombia, a las 11:00 a. m.

Parque Comfama La Estrella

Domingo 15. Exhibición de Petanca, desde las 11:00 a.m. Batalla de coros: El 5to Encuentro de Coros Infantiles y Juveniles 'El Canto nos Une 2017' presenta al Coro Cajita de Música de Medellín y al Coro Voces de Nobsa, de Boyacá, a las 2:00 p. m. Juegos itinerantes, a la 1:00 p.m.

Lunes 16. Exhibición de salto doble cuerda, desde las 12:00 m. Y juegos itinerantes, desde la 1:00 p.m.

Parque Comfama Rionegro



Advertisement

Domingo 8. Exhibición de tiro con arco, desde las 12:00 m.

Domingo 15: Exhibición y show canino, a la 1:00 p. m. Juegos itinerantes, desde la 1:00 p.m.

Lunes 16: Exhibición de baile deportivo y salsa, a las 12:00 m. Juegos itinerantes, desde la 1:00 p.m. Diversión acuática, desde la 1:00 p. m.

Tardeando en Tutucán, a las 5:00 p.m.

Sábado 14. Canciones para la luna. En el 5to encuentro de Coros Infantiles y Juveniles 'El Canto nos une 2017' con la presentación del Coro Ángeles de Dios de Medellín y al Coro Infantil y Juvenil Musicarte, de Santander.

Domingo 15. Flamenco sin fronteras: llega el VIII Festival Flamenco de Medellín y el grupo Azúcar, Canela y Clavo, Compañía Flamenca.

Parque Zungo, Urabá

Domingo 8. Torneo regional de patinaje, desde las 8:00 a. m.

Lunes 16. Exhibición de Palotroke, a las 12:00 m. El fantasma de los dulces: Un cuento mágico de Halloween ideado para toda la familia, lleno de baile, magia, humor y algunos sustos. Desde las 2:00 p. m. con show final a las 4:00 p. m.

Pista jabonosa: entretenimiento acuático con diferentes tipos de juegos, a la 1:00 p.m.

Comfenalco Antioquia



Parque los Tamarindos – San Jerónimo

Torneo de voley playa: octubre 14 al 15 de octubre

Será un torneo al que se invita a las 12 mejores duplas del departamento. El torneo se realizará en el horario de 9:00 a.m a 5:00 p.m.

Sábado 14 de octubre, torneo masculino.

Domingo 15 de octubre, torneo femenino.

Valor: tarifa diferencial para afiliados a Comfenalco

Ecoparque Mario Aramburo - Andes

Festival de cometas: octubre 15

Habrá el acompañamiento de personal experto en el vuelo de cometas que enseñarán a los asistentes la construcción de diferentes estilos de cometas y la forma de hacerlas volar. Horario: 10:00 a.m. a 3:00 p.m.

Ingreso gratuito para afiliados.

Parque ecológico Piedras Blancas - Santa Elena

Festival de Inflables: octubre 15

Habrán inflables para niños de 2 a 5 años y de 6 a 12 años. Horario: 10:00 a.m. a 4:00 p.m. Ingreso gratuito para afiliados.

Parque Ecoturístico el Salado - Envigado

Exhibición de capoeira: octubre 16

A partir de las 3:00 p.m. en diferentes espacios del parque se tendrá una exhibición de un grupo de capoeira que hará una demostración de este arte.

Valor: tarifas diferenciales para afiliados.

Parque Cultural Débora Arango –Envigado

Envigado se Pinta de Letras.

Gran Festival del libro y la cultura que se realizará en la Biblioteca Pública y Parque Cultural Débora Arango, de este municipio del Sur del Valle de Aburrá, del 6 al 8 de octubre.

Valor: entrada libre.

Biblioteca Héctor González Mejía. (En la La Playa con la Oriental)

Proyección de Videos Documentales

Programación de videos educativos y culturales sobre temas variados para disfrutar y aprender.

Lunes a viernes

Dos horarios: 10:00 a.m. y 5:00 p.m.

Sábados: Hora: 10:00 a.m. y 2:00 p.m.

Entrada libre

Lugar: Hall de la Biblioteca Héctor González Mejía.

4to piso Club Comfenalco la Playa.

Taller de historietas

El miércoles 11 de octubre anímate y aprende todo acerca del mundo comic; como construir historias y personajes maravillosos.

Valor: entrada libre.

Hora: 02:00 p.m.

Lugar: Sala Juvenil, Biblioteca Pública Héctor González Mejía.

5to piso Club Comfenalco la Playa.

Si quiere conocer más eventos culturales de Comfenalco puede llamar al: 5112133.

Parque Temático Hacienda Nápoles

Por su parte, la Hacienda Nápoles cuenta con seis dinosaurios a escala real, con movimientos y sonidos, que los hacen únicos en el continente.

Para conocer más ingrese Aquí .