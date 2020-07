Arrancó la cuarentena en el centro de Medellín: la alcaldía anuncia 113 mil subsidios

Este lunes, a la medianoche, comenzó el aislamiento obligatorio del centro de Medellín, decisión con la que la Alcaldía trata de evitar el contacto entre un millón de personas que visitan el lugar cada día y que se propague con mayor rapidez el coronavirus.

La comuna 10 (La Candelaria), como se denomina administrativamente el centro de la ciudad, registra unos 200 casos positivos de COVID-19. Para evitar la llegada masiva de personas a realizar compras, transacciones, diligencias o más actividades, se instalarán cinco puestos de control de la Alcaldía, todos con refuerzos policiales: unos 250 hombres.

“Vamos a tener personal de carabineros, en diferentes sectores puestos de control, acompañamiento a esos puestos que tiene la Alcaldía, vamos a tener verificación de espacio público, que las personas y establecimientos tengan las excepciones para ejercer un mejor control”, explicó el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Precisamente, en el centro de Medellín se generan más de 70 mil empleos formales.

Publicidad

“Por eso, nosotros, toda la estrategia de ‘Medellín me cuida’, vamos a atender a estos comerciantes que por esta medida no pueden trabajar y las personas que viven acá y no pueden salir”, dijo Esteban Restrepo, secretario de Gobierno de Medellín.

Además, el joven funcionario hizo un anuncio importante: “Vamos a otorgarles una transacciones de 100 mil pesos, a través de Efecty, que pueden reclamar cuando les llegue un mensaje de texto, más de 13 mil vendedores informales y más de 100 mil personas que trabajan o viven en este territorio”, indicó.

El 20,3 por ciento de las empresas que hay en Medellín se concentran en el centro, allí se harán pruebas aleatorias para tratar de verificar que no haya focos de contagio.