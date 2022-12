Artistas crean en Medellín una galería que se puede llevar a casa

Ir a una galería artística y poder llevarse a su casa las obras de arte es la propuesta de The Blue Hause, un nuevo espacio en Medellín que fusiona la exhibición y venta dentro del mismo espacio.

Este concepto está inspirado en las viejas galería de New York y promoverá las obras de artistas colombianos contemporáneos.

Visitar el lugar es toda una experiencia, ya que busca en un recorrido de tres niveles ofrecer respuestas y propuestas en temas de diseño personalizado de espacios, decoración y arte.

La galería, está bajo la curaduría de Timebag y cada obra tendrá la descripción del artista, su concepto y además, se ofrecerá al público como parte de la oferta del lugar.

Sara Herrera, José Julián Agudelo, David Romero, Santiago Múnera, Lindy Márquez, Juan Fernando Cano y Sara Ramírez son los primeros artistas invitados, ya que la apertura se realizará el jueves 23 de julio.

“Consideramos variables tan importantes más allá de las tiendas tradicionales de muebles, como lo son el equilibrio entre confort, calidad, estilo y valor; vender estilo de vida y espacios habitables más allá de piezas para complementar el hogar; un grupo de diseñadores alineados con las necesidades del cliente para ofrecer diseño personalizado y espacios arquitectónicos y por supuesto ofrecer una experiencia de arte a sus visitantes”, dijo Daniel Correa, Director del proyecto The Blue House.

The Blue House y está ubicado en El Poblado, en la Calle 10 a # 38 – 31, frente al restaurante Ill Castello.