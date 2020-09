Asalto masivo en la autopista Medellín-Bogotá: robaron a ocupantes de 30 vehículos

Un asalto masivo en la autopista Medellín-Bogotá se registró hacia las 3:30 de la mañana de este sábado 26 de septiembre. Ocupantes de unos 30 vehículos, incluidos buses y camiones, fueron despojadas de sus pertenencias.

Según versiones de algunas víctimas, ocho hombres fueron quienes cometieron el robo , en medio del cual también se escucharon disparos. Varias personas salieron asustadas de sus vehículos.

“Si no me abre, le pego con él de verdad, y comenzaron a darle duro a la puerta. Se metieron y me apuntaron en la cabeza. ¿Qué puede hacer uno?”, relató a las autoridades el conductor de unos de los buses atracados.

Testigos aseguraron que los delincuentes huyeron hacia el monte. La Policía investiga el hecho, registrado a la altura de Cocorná, a 20 minutos del peaje de El Santuario.