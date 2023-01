Aseguran a taxista acusado de drogar a un colega para robarlo

Lo último que la víctima recuerda es que compró una gaseosa para el conductor y una cerveza para él. Despertó a los tres días en su casa. Fue asaltado.

La increíble historia de traición que involucra a los dos taxistas sucedió el 15 de septiembre de 2016 en Medellín.

Según la Fiscalía, el primero de los taxistas, en su tiempo de descanso, pidió un servicio en el centro de Medellín para ir al barrio Buenos Aires, en el oriente de la ciudad.

En el camino, el cliente pidió a su colega que se detuviera en un centro comercial, compró una cerveza para él y una gaseosa para el conductor, pero en vez de seguir hacia Buenos Aires regresaron hacia el centro de la capital antioqueña.

“Dice la víctima que se montó de nuevo al taxi a las 8 de la noche aproximadamente y no recuerda nada más”, informó el ente acusador.

Dos horas después, según los testimonios recogidos por la Fiscalía, incluso el del taxista implicado, los dos hombres volvieron al sitio donde compraron las bebidas. Allí, dice la Fiscalía, el taxista “bajó al copiloto y lo dejó solo en una silla en muy mal estado, no podía caminar solo y no reconocía a nadie”.

La víctima fue llevada a su casa y despertó a los tres días. En ese momento se percató de que le habían robado 1 millón 300 mil pesos, un teléfono celular y un anillo de oro.

El hombre se dirigió a un centro médico, donde le informaron que había sido intoxicado con escopolamina – una sustancia que somete la voluntad de la víctima- y le dieron una incapacidad médico legal de 8 días.

El presunto responsable fue identificado y acaba de ser cobijado con medida de aseguramiento por el Juzgado 6 Penal Municipal de Medellín con funciones de control de garantías.

Su nombre es Hugo Fernando Sepúlveda Jaramillo, tiene 39 años y antecedentes por hechos similares que según la Fiscalía fueron cometidos en vehículos de servicio público entre 2006 y 2009.

Sepúlveda Jaramillo fue capturado por el CTI de la Fiscalía y no aceptó los cargos imputados por el delito de hurto calificado y agravado.