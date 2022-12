Asesinan a joven promesa del fútbol en la comuna 13 de Medellín

Foto: Mateo Mendoza Mosquera, de 14 años, participaba en procesos de resistencia pacífica en la comuna 13 de Medellín.

Mateo Mendoza Mosquera tenía 14 años. En sus redes sociales se presentaba como jugador de fútbol y según Willington Cano, el hombre que tuvo de cerca su corta formación como futbolista, tenía cualidades que daban para calificarlo como una promesa del de ese deporte. Tan es así que hizo parte de una escuela de formación deportiva, aspiró a llegar con su equipo a las finales del Festival Pony Fútbol y disputó un torneo de la Liga de Antioqueña de Fútbol.

Pero la violencia cercenó los sueños de Mateo.

Según la Policía, fue asesinado la noche del sábado en la carrera 117 con calle 39D del barrio El Salado, el mismo vecindario que representó como lateral derecho durante las eliminatorias al Festival de Pony Fútbol hace dos años.

Cuentan allegados a Mateo que los hechos que rodean su muerte ocurrieron cuando él se encontraba con algunos amigos en el sector de la Pedro J, Hasta allí llegó una persona armada y le disparó.

“Se escucharon unos disparos. Otro niño que estaba con Mateo salió corriendo hasta la casa donde él vivía con la mamá y dijo que a Mateo lo había asesinado. Le dieron un disparo en la cabeza”, dijo una de las fuentes.

A Willington, director de la escuela de fútbol Semilleros de Paz, la noticia lo tomó fuera de base.

“En el sector no ha habido ese conflicto de fronteras (invisibles), nos sorprendió la muerte del pelao, no sabemos por qué lo mataron porque el sector ha estado tranquilo”, dijo.

Además, aseguró que este tipo de hechos son una enseñanza que la violencia les deja a las autoridades de la ciudad.

“Nos deja lecciones muy grandes. En el proceso de ocho años con la escuela de fútbol he tenido que enterrar tres niños que hacían parte de este. El estado debe ayudar, aportar, no tener miedo de impulsar estos proyectos legalmente constituidos”, pidió el profe Wilo, como lo conocen en el barrio.

Y sobre la muerte de Mateo también se pronunció Cuenta la 13, un medio comunitario de esa comuna de Medellín: "Lamentamos el homicidio de un niño anoche en nuestra comuna, barrio El Salado. (...) Había participado de varios procesos de resistencia pacífica y artística ofertado por corporaciones y músicos de la zona. ¿Hastá cuándo ver caer? ¿Qué están haciendo las autoridades para disminuir el riesgo de violencia en especial para nuestros niños, niñas y adolescentes?", se preguntó el medio.

Las otras dos víctimas a las que se refiere el profe Wilo son Mateo Cardona, de 17 años, y Juan Esteban Mosquera, de 15, que fueron muertos en casos aislados entre 2012 y el año pasado.

La escuela forma, no solo futbolísticamente, sino también en valores, a más de 300 niños de la comuna 13 de Medellín. Pequeños que prometen fútbol, pero que temen sufrir la misma suerte de Mateo.