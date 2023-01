Asesinan a líder juvenil de la comuna ocho de Medellín

El cuerpo del músico de 24 años fue hallado en vía pública de La Sierra. Sus amigos están consternados con la noticia.

Los integrantes del grupo Kódigo Ocho JTS recuerdan a Anderson Pino Castaño como un líder social, apasionado por la música, el arte y su comunidad.

“Trabajábamos con los niños del barrio, hacíamos recreaciones, proyectábamos películas. No se sabe qué pasó. Estamos muy tristes por su asesinato”, cuenta Andrés Úsuga, amigo y compañero de Anderson.

El joven de 24 años fue hallado sin vida este domingo en vía pública del barrio La Sierra, oriente de Medellín.

De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, Eliécer Camacho, el cuerpo presentaba varias heridas con arma blanca y fue encontrado por un ciudadano que alertó a las autoridades.

Anderson tenía una afectación en uno de sus brazos, perdió la movilidad después de un derrame que sufrió cuando era niño. Sin embargo, eso no le impedía tocar las maracas y el guacho en la chirimía.

“Era muy serio, sano, no tenía conflictos con nadie”, dice su amigo Andrés.

Versión que respaldó el general Camacho al decir que no tenía antecedentes judiciales, ni amenazas en su contra. Su muerte, al parecer, se trató de una riña.

Pero es muy pronto para dar un reporte oficial, dijo el comandante, pues las autoridades adelantan las investigaciones para determinar los móviles del crimen y los responsables.