Asesinan a menor de 15 años en La Unión, Antioquia: soñaba con ser futbolista

El asesinato de un menor de 15 años la noche del pasado martes en el municipio de La Unión, Antioquia, causa conmoción y preocupación entre la comunidad y autoridades.

“Desde la administración municipal alzamos nuestras voces de rechazo por el irreparable acto violento en contra de Miguel Ángel García Osorio, un joven con muchos sueños por delante. Enviamos a sus familiares y amigos un sentimiento de condolencia por tan irreparable pérdida”, indicó la Alcaldía de La Unión.

El hecho se registró en el sector de El Cementerio, donde se tiene evidenciado un problema de microtráfico.

“El joven no tiene absolutamente nada que ver con eso, él está en un entorno cercano a la familia. Estamos esperando que esas investigaciones de la Policía judicial determinen específicamente cuáles son los móviles”, indicó León Morales, secretario de Gobierno de La Unión.

Sobre el joven se conoció que soñaba con ser futbolista, así lo manifestó a MiOriente el entrenador Sergio Alejandro Betancur.

“Le quitaron los sueños a una familia, le quitaron los sueños a un gran líder, a un gran deportista. Miguel Ángel era un jugador de proyección, como todos los niños y como todo jugador de futbol soñaba con ser jugador profesional y sacar su familia adelante”, expresó Betancur.

El alcalde de La Unión, Alexander Osorio, desveló las dificultades que se presentan en el municipio para garantizar la seguridad y justicia.

“Hay situaciones que son bastante complejas, por ejemplo, el municipio de La Unión no cuenta con una Fiscalía, creo que somos uno de los pocos municipios de Antioquia que no tiene Fiscalía y tenemos cerca de 24 mil habitantes. Policía judicial es muy difícil, policía investigativa no tenemos”, exclamó.

Doble homicidio en Sonsón

Sonsón es otro municipio del oriente que fue sacudido en las últimas horas por la violencia al registrarse un hecho de sicariato en el que dos personas murieron.

La comunidad reportó que sintió como una balacera cuando se percató de los cuerpos sin vida de las víctimas.