Asesinan a otro exguerrillero de las FARC en Ituango

La situación en el municipio no es fácil. Concejales denuncian la presencia del Cartel de Sinaloa, la banda Pachelly, exguerrilleros y el Clan del Golfo.

Sin embargo, aún no se sabe qué motivó el crimen de José Leandro Chavarría Castrillón, de 23 años, quien fue baleado en un establecimiento comercial la noche del martes.

El hecho, le dijo el alcalde Hernán Darío Álvarez a Noticiascaracol.com, sucedió a las 11:30 p.m. cuando dos hombres le dispararon al exguerrillero que departía en un local de la calle Berrío.

“Los hechos son materia de investigación. Estamos revisando en el circuito de cámaras que tenemos para identificar a los responsables”, manifestó el mandatario local.

Chavarría Castrillón, confirmó el alcalde, hacía parte del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Santa Lucía.

El crimen del excombatiente se suma a la situación de violencia que se sufre en ese municipio, por la que la Séptima División del Ejército decidió trasladar el comando de la Cuarta Brigada para reforzar la seguridad.

Trasladan temporalmente el comando de la Cuarta Brigada a Ituango En una columna publicada este miércoles en el periódico El Colombiano , algunos miembros del Concejo de Ituango –cuya identidad no se hace pública por pedido expreso de los mismos por razones de seguridad- manifestaron vivir uno de los momentos más oscuros de su historia y denunciaron la presencia del Cartel de Sinaloa, la banda Pachelly, el Clan del Golfo y Disidencias de las FARC.

“Las fincas más grandes están solas o cuidadas por un anciano, muchas quedándose improductivas. No se puede salir después de las 6:00 de la tarde ni pasar la calle antes de las 6:00 a.m. porque se es señalado de ‘sapo’”, escribieron los denunciantes en El Colombiano.

Los responsables del escrito manifiestan que la crisis en el municipio –ubicado a unas siete horas desde Medellín, pues el viaje se complica por las peripecias que hay que sortear para superar los obstáculos surgidos de la emergencia de la Hidroeléctrica de ituango- no es nueva ya que 4 mil personas han abandonado la población en los últimos cuatro años y el número de habitantes pasó de 45 mil a 25 mil en los últimos 25 años.

Según Medicina Legal, Ituango pasó de registrar 2 asesinatos en 2016 a 16 en 2017 y 61 en 2018.