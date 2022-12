Asesinan a un hombre en Medellín durante festival internacional que promueve el respeto por la vida

El crimen sucedió el sábado durante la jornada Instinto por la vida ante unas 500 personas, entre las que había funcionarios de la Alcaldía de Medellín.

Eran las 7:15 de la noche cuando un hombre joven, afrodescendiente, irrumpió en el escenario del cementerio San Lorenzo –que quieren convertir en un centro cultural- para clamar por su vida. En su mano, le contaron testigos a Noticias Caracol, llevaba un machete. En ese momento se presentaba la banda Niquitown, una de las invitadas al festival.

Detrás de él, dijeron las fuentes, iban cinco hombres, también jóvenes, armados con puñales.

Catalina Vásquez, una de las integrantes de No Copio, la campaña que promovió la jornada y que la promocionó en redes sociales con la etiqueta #NadaJustificaElHomicidio, contó que ante la ausencia de miembros de la Policía, otros organizadores del evento y algunos asistentes trataron de interponerse entre los asesinos y la víctima.



Pero no pudieron evitar la agresión. Según el informe de homicidios que todos los días envía la Secretaría de Seguridad de Medellín a los medios de comunicación, el hombre que buscaba auxilio sufrió tres heridas –una en el tórax, otra en el abdomen y una más en la pierna derecha; esta última fue causada con machete-.

Los agresores huyeron, mientras los organizadores de Instinto por la vida ayudaban a que la víctima fuera trasladada a la Clínica Sagrado Corazón, ubicada a unas 10 cuadras del lugar, en una ambulancia que la Alcaldía de Medellín había dispuesto en caso de que se presentara alguna emergencia en el festival al que, según Vásquez, asistieron unas 8 mil personas.

A pesar de lo sucedido, el festival continuó. “No queremos rendirnos. Esta ciudad tiene que ver lo que está sucediendo. Tiene que primar el respeto a la vida y el festival es nuestra manera de hacerlo ver. Rechazamos cualquier tipo de homicidio”, explicó Catalina.

A las 8:05 p.m. el hombre falleció. Como rasgos particulares, las autoridades consignaron que tenía un tatuaje de Mickey Mouse en la parte derecha del abdomen y un tribal en el antebrazo derecho. Además que vestía una bermuda de color negro, que medía 1,75 metros y que tenía entre 20 y 25 años. Así sus seres queridos lo pueden reconocer, pues no ha podido ser identificado.

En rueda de prensa realizada este domingo, la Policía explicó que la víctima se vio inmersa en medio de una riña durante la celebración de las fiestas de San Pacho que se realizaron el sábado en el centro de Medellín y que también fueron sacudidas por un trágico accidente entre el tranvía de Ayacucho y una patrulla de la Policía Metropolitana que dejo un saldo de una niña de 11 años muerta y cinco lesionados.

Trágico choque entre tranvía y patrulla de policía apagó las fiestas... Este lunes festivo, dijo Catalina Vásquez, la campaña No Copio y algunas ONG de Medellín estarán en la comuna 13 reivindicando su lucha por la vida. “Sembraremos árboles en inmediaciones de la escuela Benedikta Zur Nieden por cada uno de las víctimas de homicidio ocurridas este año en Medellín, por los líderes sociales asesinados en Colombia y por los siete muertos de la masacre de Tumaco”, explicó.

Este año entre el primero de enero y el 14 de octubre fueron asesinadas en Medellín 433 personas, siete casos más que los reportados por la Secretaría Seguridad el año anterior. Es decir, en casi 22 meses, en la ciudad han sido asesinadas 859 personas.

Instinto por la vida fue promovida y organizada por diferentes organizaciones de Medellín. Incluso la Alcaldía de Medellín tenía instaladas allí carpas con funcionarios de dependencias como la Secretaría de Seguridad y la Subsecretaría de Derechos Humanos. De hecho, el encargado de esa oficina, Carlos Arcila, promovió en sus redes sociales el evento.



